Συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ: Τι αλλάζει στα σχέδια της Τουρκίας

Μετά την ήττα της Χεζμπολάχ η κυβέρνηση του Λιβάνου ξεμπλοκάρει την επικύρωση της παλαιότερης συμφωνίας με την Κύπρο για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και η οποία αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της χώρας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα συμφωνία μετά το ξεκαθάρισμα της ΑΟΖ ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο και πλέον μένει και η ΑΟΖ της Κύπρου με τη Συρία. «Αυτό δεν προβλέπεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, γιατί σίγουρα η Τουρκία δεν θα το επιτρέψει» σημείωσε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στην Κύπρο, Κωστής Κωνσταντίνου.

«Αυτή την στιγμή όλο αυτό που βλέπουμε -Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος και Κύπρος- δημιουργούν ένα πλέγμα συμφερόντων το οποίο έχει ήδη προσελκύσει και θα προσελκύσει ακόμη περισσότερους επενδυτές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά η περιοχή ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο είναι εξαιρετικά πλούσια σε υδρογονάνθρακες. Οπότε, η Τουρκία, παρά τις πιέσεις και τις αντιδράσεις, δεν κατάφερε να σταματήσει τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο και ουσιαστικά έχουμε ένα νέο περιβάλλον στην περιοχή, με πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την Κύπρο και τις υπόλοιπες χώρες και σίγουρα πολύ πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για τα σχέδια της Τουρκίας με τη Γαλάζια Πατρίδα», σημείωσε.

Και όπως τόνισε, με αυτήν την κίνηση «ισχυροποιείται η θέση των κρατών τα οποία προασπίζονται τη νομιμότητα και όχι τις πειρατικές συμπεριφορές, όπως είναι η λογική της Γαλάζιας Πατρίδας» σημειώνοντας ότι όσο πιο πολλά κομμάτια στην περιοχή εξομαλύνονται, τόσο περισσότερο ενισχύεται η λογική της νομιμότητας.

Στον χάρτη αποτυπώνονται, με διακεκομμένη γραμμή τα δυνητικά όρια της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο και με ενιαία γραμμή η ΑΟΖ που έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει η Κύπρος με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

