Πειραιάς: Κουκουλοφόροι λήστεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά – «Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες»

Μία θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε στο κέντρο του Πειραιά, με θύμα έναν 62χρονο, τον οποίο έδεσαν και έκλεψαν δύο άτομα αφού μπούκαραν στο διαμέρισμά του, στον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Οι δράστες ήξεραν ακόμα και το μικρό του όνομα. Ο ίδιος, έμεινε δεμένος για σχεδόν 7 ώρες μέχρι που κατάφερε να λύσει μόνος του τα σχοινιά.

«Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες μέχρι που κατάφερα και τα έσπασα, δεν πήρα μαχαίρι να τα κόψω, από την ένταση τα έσπασα» λέει ο 62χρονος στο Star.

Η πολυκατοικία που έγινε η ληστεία είναι στο κέντρο της πόλης, αυτό όμως δεν εμπόδισε τους δράστες να μπουν στο διαμέρισμα.

Οι κάτοικοι ανησυχούν από τα συνεχή περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Πριν από λίγο καιρό ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία, δυο δράστες σήκωσαν ολόκληρη μηχανή μεγάλου κυβισμού κι εξαφανίσθηκαν.