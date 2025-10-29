Πειραιάς: Κουκουλοφόροι λήστεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά – «Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πειραιάς: Κουκουλοφόροι λήστεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά – «Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες»

Μία θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε στο κέντρο του Πειραιά, με θύμα έναν 62χρονο, τον οποίο έδεσαν και έκλεψαν δύο άτομα αφού μπούκαραν στο διαμέρισμά του, στον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Οι δράστες ήξεραν ακόμα και το μικρό του όνομα. Ο ίδιος, έμεινε δεμένος για σχεδόν 7 ώρες μέχρι που κατάφερε να λύσει μόνος του τα σχοινιά.

«Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες μέχρι που κατάφερα και τα έσπασα, δεν πήρα μαχαίρι να τα κόψω, από την ένταση τα έσπασα» λέει ο 62χρονος στο Star.

Η πολυκατοικία που έγινε η ληστεία είναι στο κέντρο της πόλης, αυτό όμως δεν εμπόδισε τους δράστες να μπουν στο διαμέρισμα.

Οι κάτοικοι ανησυχούν από τα συνεχή περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Πριν από λίγο καιρό ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία, δυο δράστες σήκωσαν ολόκληρη μηχανή μεγάλου κυβισμού κι εξαφανίσθηκαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωρίαση: 250.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν το «Φαινόμενο Ντόμινο» μιας νόσου που δεν σταματά στο δέρμα

Το σημάδι του Αλτσχάιμερ που μπορεί να εμφανιστεί 25 χρόνια πριν από τα κλασικά συμπτώματα

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό -Τα θέματα της ατζέντας

Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
09:12 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο ατύχημα στη Βάρη – Φορτηγό «τούμπαρε» και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/10) το πρωί στη Βάρη, όπου ένα φορτηγό τούμπαρε...
07:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άπνοια – Αναλυτικά η πρόγνωση

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (29/10), με κύριο χαρακτηριστικό την ...
22:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές – Με απείλησε, μου είπε “θα δεις τι θα πάθεις”» – Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του

Προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου (1/11) ζήτησε και έλαβε ο...
21:23 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 8 μήνες από τον θάνατο του πατέρα του

Οκτώ μήνες συμπληρώθηκαν σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς