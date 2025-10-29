Μπέσσυ Αργυράκη: «Πονεμένη ιστορία η κουζίνα, δεν ξέρω να μαγειρεύω και το θεωρώ χάσιμο χρόνου»

«Πονεμένη ιστορία η κουζίνα, δεν ξέρω να μαγειρεύω και το θεωρώ χάσιμο χρόνου γιατί μετά τα φαγητά δεν τρώγονται», αποκαλύπτει η ανανεωμένη, Μπέσσυ Αργυράκη, που μας ξεναγεί στο σπίτι της.

«Ο άνδρας μου με ρωτάει τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι για να έχει έτοιμο και ζεστό το φαγητό» πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Είμαι Κριός και είμαι ακατάστατη» εξομολογήθηκε, δείχνοντας στην κάμερα τους χώρους του σπιτιού της. «Αδυνάτισα, έχω χάσει 7 κιλά. Έχανα, ξαναπήρα κιλά. Η κόρη μου έχει θέμα με τα κιλά, έχει χάσει τώρα 10 κιλά και εκείνη. Πρέπει να χάνουμε κιλά πρώτα για την υγεία μας και δεύτερον για την γκαρνταρόμπα μας» πρόσθεσε.