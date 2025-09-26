Μπέσσυ Αργυράκη για τον σύζυγό της: «Πώς είναι δυνατόν να είναι γυναικολόγος και να μην τον ζηλέψω;»

Η Μπέσσυ Αργυράκη αναφέρθηκε στον γάμο της, καθώς και για την αποχή της κόρης της, Εβελίνας Νικόλιζα, από την τηλεόραση.

Μπέσσυ Αργυράκη για τον γάμο της: «Αυτή η προσέγγιση με βοήθησε να διαχειρίζομαι τη ζήλια και να διατηρήσω γαλήνη»

Μιλώντας στην κάμερα του STAR, η δημοφιλής τραγουδίστρια είπε για τον σύζυγό της: «Είμαι χαλαρή κι απολαμβάνω τα θετικά του άντρα μου κι είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, που δεν έχω να του προσάψω κάτι αρνητικό. Όποιος λέει ότι δεν έχει ζηλέψει, ειδικά τα πρώτα χρόνια, λέει ψέματα. Και πώς είναι δυνατόν να είναι γυναικολόγος και να μην τον ζηλέψω;».

Για την κόρη της Εβελίνα Νικόλιζα, η Μπέσσυ Αργυράκη δήλωσε: «Τη βλέπουμε κι εμείς περισσότερο τώρα. Δεν ήθελε να ασχοληθεί συνειδητά με αυτό το κομμάτι κι ασχολείται με το YouTube. Δείχνει χαρούμενη. Όταν ακούς άσχημα σχόλια για το παιδί σου και δεν έχει πειράξει ούτε μυρμήγκι, σίγουρα είναι κάτι που θα στενοχωρηθώ σαν μάνα. Από την άλλη δεν μπορώ να το αποφύγω».

