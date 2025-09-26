Κρεμλίνο: Κανονικά συνεχίζεται η ενεργειακή συνεργασία με την Άγκυρα – «Ουδέν σχόλιον» για τις καταρρίψεις ρωσικών αεροσκαφών

Οι αγωγοί αερίου TurkStream και Blue Stream λειτουργούν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους για να προμηθεύουν την Τουρκία και η συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα συνεχίζεται, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, αντιδρώντας στις πιέσεις της Ουάσινγκτον προς τους συμμάχους της να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Το Κρεμλίνο έκανε το παραπάνω σχόλιο, μετά το πιεστικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει στο αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

Η Άγκυρα, μετά την συνάντηση Ερντογάν Τραμπ, στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την υπογραφή δύο ενεργειακών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, οι οποίες αφορούν την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Πάντα σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση η συμφωνία για την αγορά αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) εκτείνεται ως το 2045.

Ουδέν σχόλιο για τις καταρρίψεις ρωσικών μαχητικών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι δεν θέλει να μιλήσει για ένα δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν την Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να καταρρίψει οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Το Bloomberg μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχους που είναι γνώστες της συνομιλίας, ότι οι πρέσβεις της Βρετανίας της Γαλλίας και της Γερμανίας έκαναν την προειδοποίηση σε μία συνάντηση στην Μόσχα.

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο θα απαντήσει η Ρωσία εάν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Γνωρίζετε, δεν θέλω ούτε να συζητήσω γι αυτό, είναι μία πολύ ανεύθυνη δήλωση».

Ο ίδιος προσέθεσε: «Είναι πολύ ανεύθυνο, επειδή οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας ότι στρατιωτικά της αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο κάποιου και εισέβαλαν στους αιθέρες κάποιων είναι αβάσιμες. Κανένα πειστικό αποδεικτικό στοιχείο δεν παρουσιάστηκε».

Το ΝΑΤΟ έχει αναφέρει ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου στον οποίο παρέμειναν επί 12 λεπτά πριν αναγκασθούν να απομακρυνθούν.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τις αρνήσεις της Ρωσίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για απερίσκεπτη και προκλητική συμπεριφορά.

Το περιστατικό στην Εσθονία σημειώθηκε εννέα μέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο της χώρο. Η Βρετανία ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι οι παραβιάσεις της Ρωσίας αυξάνουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ.