Βελόπουλος: Τα κόμματα έκαναν εχθρικό τον Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα είναι να παίρνει F35 η Τουρκία

«Πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί τους, βρίζοντας συνεχώς τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ, έκαναν εχθρικό τον Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα, και το αποτέλεσμα είναι να παίρνουν F35 και άλλα όπλα η Τουρκία και ο Ερντογάν, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν εναντίον της χώρας μας», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα πλέον αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, χωρίς συμμάχους, λόγω ανύπαρκτων πολιτικών επιλογών και ανύπαρκτων πολιτικών κομμάτων».

«Η κυβέρνηση πλέον είναι στριμωγμένη και με την πλάτη στον τοίχο, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Αναφορών δηλαδή, να στείλει κλιμάκιο ευρωβουλευτών, να ελέγξουν την υπόθεση των Τεμπών», δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Αυτό το πέτυχε και η Ελληνική Λύση, ώστε να υπερψηφίσει το ECR και να έρθουν οι ευρωβουλευτές στην Ελλάδα, να ελέγξουν τη ΝΔ. Και έτσι, η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο και έκανε όπισθεν ολοταχώς. Εμείς επιμένουμε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν θα γίνουν μόνον εξετάσεις DNA. Να ξέρουν κάτι στη ΝΔ: ότι θα ελέγξουν οι ευρωβουλευτές. Και εδώ δεν χωρούν μισές αλήθειες, ούτε διαγραφές, ούτε προγραφές, ούτε ψέματα».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε: «Για μια ακόμη φορά, με χρονοκαθυστέρηση, κάποιοι προτείνουν τον κο. Μυλωνάκη να έρθει στην επιτροπή, κάτι που η Ελληνική Λύση έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν κάνουμε πολιτική επικοινωνιακή, αλλά πολιτική αποτελεσματική για την κοινωνία, κάνουμε την εξής πρόταση. Πέρα από τον κο. Μυλωνάκη, να έρθουν οι κύριοι Σαλμάς και Μπουκώρος, ώστε και οι τρεις κατ’ αντιπαράστασιν να εξεταστούν, για να αποδειχθεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα και τι άκουγε ο κος Μυλωνάκης και ποιους άκουγε. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μιας πολιτικής επικοινωνιακής, με μία σοβαρή πολιτική, που ασκεί η Ελληνική Λύση».

