Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών γυμνασίου μέσα στο σχολείο – Στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο πρόσωπο ένας 12χρονος

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Σχολεία θρανία

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πρωί της Πέμπτης 26/9 ο διάδρομος ενός Γυμνασίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε δύο μαθητές, ηλικίας 12 ετών. Ένας μαθητής κατέληξε στο Κέντρο Υγείας με αιμάτωμα στη ζυγωματική περιοχή, ενώ στον άλλον επιβλήθηκε διήμερη αποβολή.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στο cretalive.gr, ο διευθυντής του σχολείου, οι δύο μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου αρχικά λογομάχησαν, όμως, τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν και στη συνέχεια προσπάθησαν να λύσουν τις διαφορές τους με τα χέρια. Μόλις ο διευθυντής του σχολείου αντιλήφθηκε το περιστατικό ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού που τραυματίστηκε και στη συνέχεια συνόδευσε ο ίδιος το παιδί στο κοντινό Κέντρο Υγείας.

Η γιατρός του Κ.Υ. εκτίμησε ότι χρειάζεται να μεταβεί σε δημόσιο νοσοκομείο για την ακριβή διάγνωση. Το παιδί δέχτηκε ισχυρό χτύπημα λίγο κάτω από το μάτι και διαπιστώθηκε ότι έχει αιμάτωμα στη ζυγωματική περιοχή.

Το άλλο παιδί δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Ο διευθυντής του σχολείου αναφέρει πως τα παιδιά πέρασαν τις κόκκινες γραμμές, προφανώς λόγω ηλικίας. «Είναι ένα σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό», σημείωσε. Στο ένα παιδί επιβλήθηκε διήμερη αποβολή ενώ ο άλλος μαθητής είναι καλά στην υγεία του αλλά παραμένει στο σπίτι.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

