Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα και ξύλα – Αναφορές για τραυματισμούς

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με ρόπαλα και ξύλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησε κυνηγητό στα γύρω στενά ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, ενώ φαίνεται να υπήρξαν και κάποιοι μικροτραυματισμοί. Διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων που επικοινώνησαν με το patris, είπαν ότι υπήρξαν και άτομα που βρίσκονταν αιμόφυρτα στο έδαφος, έχοντας δεχτεί χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι από ξύλα.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία και τέσσερις ομάδες της ΔΙΑΣ βρέθηκαν στην περιοχή αναζητώντας τους υπευθύνους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, τα νεαρής ηλικίας άτομα βλέποντας τις μηχανές της ΕΛ.ΑΣ τράπηκαν σε φυγή.