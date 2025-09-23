Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα και ξύλα – Αναφορές για τραυματισμούς

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα και ξύλα – Αναφορές για τραυματισμούς

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με ρόπαλα και ξύλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησε κυνηγητό στα γύρω στενά ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, ενώ φαίνεται να υπήρξαν και κάποιοι μικροτραυματισμοί. Διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων που επικοινώνησαν με το patris, είπαν ότι υπήρξαν και άτομα που βρίσκονταν αιμόφυρτα στο έδαφος, έχοντας δεχτεί χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι από ξύλα.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία και τέσσερις ομάδες της ΔΙΑΣ βρέθηκαν στην περιοχή αναζητώντας τους υπευθύνους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, τα νεαρής ηλικίας άτομα βλέποντας τις μηχανές της ΕΛ.ΑΣ τράπηκαν σε φυγή.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:53 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 21χρονου φοιτητή – «Έψαχναν να τον βρουν και τελικά τον εντόπισαν νεκρό»

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 21χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, ότα...
19:43 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο και την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω του αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025», θα εφαρμοστούν κυκλοφορ...
18:47 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έδειξε η νεκροψία του Ιάσονα – Ο 21χρονος θα έφευγε σε 2 ημέρες για την Αθήνα

Μοιραίες για τη ζωή του 21χρονου φοιτητή Ιάσονα Ποπώλη από τον Βόλο, που βρήκε τον θάνατο τα ξ...
18:42 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Άρπαξαν 87.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας

Αστυνομικοί εξιχνίασαν τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηράκλε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος