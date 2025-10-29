«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Απόψε η πρεμιέρα στο Mega

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Απόψε η πρεμιέρα στο Mega

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει ξεκινήσει. Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές. Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες αναλαμβάνουν να δώσουν ρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο δημιουργός θα έχει φυσικά στο πλευρό του, όπως πάντα, αγαπημένους καλλιτέχνες, στους οποίους εμπιστεύεται τα κείμενά του όλα αυτά τα χρόνια και μαζί προσθέτουν μια πινελιά Επιθεώρησης στην εκπομπή του MEGA.

Με όχημα τη σάτιρα και εργαλεία τη διεισδυτική του ματιά –αλλά και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης– ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει να καθρεφτίσει την κοινωνία και να ενσαρκώσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Πρεμιέρα για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» απόψε στις 21:00, μόνο στο MEGA.

Δείτε το τρέιλερ

 

