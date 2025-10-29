Κολωνάκι: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης ανάμεσα στους τραυματίες στο τροχαίο με το τζιπ – Ετοιμάζουν αγωγές εκατομμυρίων

Στην κατάθεση αγωγών θα προχωρήσουν έξι τραυματίες στο σοβαρό ατύχημα με το τζιπ, που συνέβη τον περασμένο Ιούλιο στο Κολωνάκι, διεκδικώντας ως αποζημίωση ποσά που θα υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους, ένας γνωστός φωτογράφος και δύο μοντέλα.

Το ατύχημα είχε συμβεί τα μεσάνυχτα της 12ης Ιουλίου, όταν ένα μαύρο πολυτελές τζιπ έφυγε με την όπισθεν από την οδό Λουκιανού και κατέληξε σε εστιατόριο με κόσμο. Το όχημα αρχικά έπεσε πάνω σε δέντρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα τραπεζοκαθίσματα του εστιατορίου, όπου διασκεδάζουν αμέριμνοι οι θαμώνες. Κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο απολογισμός ήταν 12 τραυματίες. Σύμφωνα με την Τροχαία, φαίνεται ότι ο παρκαδόρος δεν ασφάλισε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να κυλά στον δρόμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος καθόταν μαζί με ένα ζευγάρι μοντέλων στο πρώτο τραπέζι που παρασύρθηκε από το τζιπ. Όπως μεταδόθηκε, ο φωτογράφος παγιδεύτηκε κάτω από το τζιπ και απεγκλωβίστηκε αφού πρώτα μετακινήθηκε το όχημα. Τόσο ο φωτογράφος όσο και τα δύο μοντέλα τραυματίστηκαν σοβαρά. Μάλιστα ο πρώτος νοσηλεύτηκε έναν μήνα στην εντατική και έχασε 20 κιλά μυϊκής μάζας.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο φωτογράφος και τα μοντέλα που βρίσκονταν μαζί του ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές που θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Τι λέει ο δικηγόρος των έξι τραυματιών

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος Τέλλος Αγαπηνός, που εκπροσωπεί έξι τραυματίες.

«H δικηγορική εταιρεία μας εκπροσωπεί έξι τραυματίες του συγκεκριμένου ατυχήματος. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Ένας εξ αυτών ήταν στην εντατική για πάνω από έναν μήνα και έχασε 20 κιλά μυϊκής μάζας. Ατρόφησε όλο του το σώμα. Ακόμα δεν γνωρίζει την ακριβή βλάβη που έχει υποστεί. Οι υπόλοιποι έχουν πολύ σοβαρά κατάγματα, δυσχέρεια στην κίνησή τους, ψυχιατρικά τραύματα, δεν έχουν εργαστεί μετά από τόσους μήνες», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, «θα κατατεθεί άμεσα αγωγή απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ συνολικά, μπορεί και άνω των δύο εκατομμυρίων. Είναι έτοιμες οι αγωγές. Το μόνο που μας σταματά είναι ότι δεν μας έχει δοθεί ακόμα πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, καθώς η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την προανάκριση».

 

