Δάφνη: Διαμαρτυρία για τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία – «Γίνονται στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος» απαντά το υπουργείο Παιδείας

Μία ακόμη διαμαρτυρία σημειώθηκε ενάντια στις συγχωνεύσεις ολιγομελών τμημάτων στα σχολεία, στο 2ο δημοτικό σχολείο της Δάφνης, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων έξω από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα.

Περίπου 100 γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, μαζί με τα παιδιά τους και εκπαιδευτικούς, , υπενθυμίζοντας ότι μαθητές αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο τέλη Οκτωβρίου, για να μεταφερθούν σε όμορα τμήματα, βάσει του ανώτατου ορίου των 27 μαθητών στο Δημοτικό και των 25 στο Γυμνάσιο.

Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής ζητάει την ανάκληση όλων των συμπτύξεων και την άμεση κάλυψη των κενών με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.

«Οι συγχωνεύσεις γίνονται στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος για το κατώτατο και κατώτερο όριο μαθητών», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις συγχωνεύσεις, επισημαίνοντας ότι στις 15 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών και για την κάλυψη των κενών.

 

