Χανιά: Μαχαίρωσαν 24χρονο στην κοιλιά σε συμπλοκή – Τρεις συλλήψεις, κατασχέθηκαν ναρκωτικά

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ τριών αλλοδαπών συνέβη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στα Χανιά, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε συλλήψεις και κατάσχεση ποσότητας ναρκωτικών και χρημάτων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του Cretalive ένας εκ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο, ένας 24χρονος, τραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιά.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων τρεις αλλοδαποί -δύο άνδρες και μία γυναίκα- κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες χθες (28.10.2025) και μετά από επεισόδιο που είχε προηγηθεί μεταξύ τριών αλλοδαπών κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίσθηκε ένας αλλοδαπός, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων πραγματοποίησαν έλεγχο στους αλλοδαπούς και έρευνες σε οικίες και περιβάλλοντες χώρους αυτών σε περιοχές του Δήμου Χανίων κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

594,4 γραμμάρια κάνναβης

2 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,5 μέτρων

χρηματικό ποσό 2.950 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

2 συσκευές κινητών τηλεφώνων

μαχαίρι

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.