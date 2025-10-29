Κατερίνα Καραβάτου: Όποια εκπομπή κι αν αναλάβω, θα στελεχωθεί από την αρχή

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Η Κατερίνα Καραβάτου ανανέωσε και επίσημα τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, και μετά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, όπου μίλησε ανοιχτά για τα νέα επαγγελματικά της σχέδια, το είδος της εκπομπής που θα αναλάβει, αλλά και για τους πρώην συνεργάτες της.

Αν και το νέο project βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας, η Κατερίνα Καραβάτου δήλωσε έτοιμη να επιστρέψει με κάτι που να της ταιριάζει απόλυτα: «Θα ήθελα να αναλάβω κάτι στο κανάλι που μου έκανε την τιμή να μου προτείνει αυτό το σημαντικό και δυνατό συμβόλαιο. Θέλω να κάνω κάτι που να μου πηγαίνει, να είναι σωστά στημένο και να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό».

Ο ανταγωνισμός με τη Ναταλία Γερμανού

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τη Ναταλία Γερμανού και το ενδεχόμενο να βρεθούν ξανά απέναντι στη μεσημεριανή ζώνη, η Κατερίνα Καραβάτου απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια:

«Έχω ξαναβρεθεί απέναντι από τη Ναταλία, όταν ήμουν στο Mega, και τότε η χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή για εμάς. Ήταν η απόλυτη νικήτρια εκείνη τη σεζόν».

Τι είπε για τους συνεργάτες της και την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε επίσης για τους συνεργάτες της Καραβάτου από την καλοκαιρινή εκπομπή, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται πλέον στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη.

«Είναι φυσικό να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα. Όταν ανέλαβα το καλοκαιρινό project, δεν υπήρξε καμία δέσμευση για το τι θα ακολουθήσει μετά. Ήρθα αυτόνομα στον ΑΝΤ1 και στάθηκα πολύ τυχερή που συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όμως όσοι είναι σήμερα στην εκπομπή της Ελένης είχαν συμφωνήσει πολύ πριν υπάρξει δική μου συμφωνία με το κανάλι. Θεωρώ ότι όταν κάνεις μια συνεργασία, πρέπει να την τιμάς. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι διαφορετικό. Όποια εκπομπή κι αν αναλάβω, θα στελεχωθεί από την αρχή».

Πότε θα δούμε τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου

Αν και το project δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, όλα δείχνουν ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα επιστρέψει σύντομα στη μικρή οθόνη με νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1, μέσα στη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

