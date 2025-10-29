Κατερίνα Καραβάτου: Η ανακοίνωση του ANT1 για την ανανέωση της συνεργασίας με την παρουσιάστρια

Enikos Newsroom

Media

Καραβάτου

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού. Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία» αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θεραπεία που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά και ουρική αρθρίτιδα ίσως να κρύβεται στα… φίδια – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΠΙΣ: Σταματήστε να «γκουγκλάρετε» την υγεία σας – Ο γιατρός είναι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία τις καταβάλλουν σήμερα και πότε θα γίνουν οι πληρωμές του Δεκεμβρίου

North Evia Pass 2025: Έως σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers – Τα SOS της τελευταίας στιγμής που πρέπει να γνωρίζετε

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
10:43 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 29/10/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 29 ...
09:17 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (28/10): Τι νούμερα έκανε η στρατιωτική παρέλαση στην ΕΡΤ3

Στην ΕΡΤ3 συντονίστηκαν οι τηλεθεατές για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση για την 2...
09:10 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ενώπιος Ενωπίω: Πρεμιέρα την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 24:00 – Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Αχιλλέας Μπέος

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρ...
02:25 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: «Θέλει δουλειά το ζευγάρι – Εγώ άθελα μου είχα πέσει πάνω στη μικρή»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» τη Δανάη Μιχαλάκη. Η ηθοποι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς