Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας – «Αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου»

Σημαντικό βήμα για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοπρασίας για δέσμευση της δυνατότητας εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω του συστήματος αγωγών των χωρών της περιοχής.

Πρόκειται όπως σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΝ, για την πρώτη δημοπρασία του βελτιωμένου προϊόντος δυναμικότητας “Route 1”, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές προς διάθεση για περίοδο έξι μηνών, έως και τον Απρίλιο του 2026, με στόχο την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία που αφορά στη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Trans-Balkan), δεσμεύτηκε για τον μήνα Νοέμβριο συνολική ποσότητα 6.320.000 KWh/ημέρα (6,32 GWh/ημέρα) από τρεις χρήστες.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

“Ενόψει της χειμερινής περιόδου, το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική – Ανατολική Ευρώπη, καθώς και τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά”, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνουν δε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της δημοπρασίας έπαιξε η συνάντηση των Διαχειριστών που πραγματοποιήθκε τον Οκτώβριο στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου με αποτέλεσμα την μεσοσταθμική μείωση των ταριφών διέλευσης του αερίου κατά 10%.

