Σαλάτας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεδομένο ότι υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν ξέρουμε το μέγεθος του

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτηθείς για την περίπτωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, ο οποίος παραιτήθηκε καθώς ήταν δικαιούχος επιδοτήσεων, τόνισε ότι «υπάρχει ηθικό ζήτημα, δεν είναι κάτι που θα έκανα εγώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κάτι ποινικό».

Σε ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι, «υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν ξέρουμε επακριβώς το μέγεθος του».

«Μεγάλο σκάνδαλο όμως είναι ότι ενώ ελέγχεται η περίοδος από το 2019 έως και το 2024, η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει εξαιρέσει τα έτη 2022 και 2023», υπογράμμισε ο κ. Σαλάτας και πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία μεροληπτεί υπέρ του κ. Σημανδράκου και της κυρίας Τυχεροπούλου που ήταν στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ τη συγκεκριμένη περίοδο.