Σαλάτας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεδομένο ότι υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν ξέρουμε το μέγεθος του

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Σαλάτας - ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτηθείς για την περίπτωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, ο οποίος παραιτήθηκε καθώς ήταν δικαιούχος επιδοτήσεων, τόνισε ότι «υπάρχει ηθικό ζήτημα, δεν είναι κάτι που θα έκανα εγώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κάτι ποινικό».

Σε ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι, «υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν ξέρουμε επακριβώς το μέγεθος του».

«Μεγάλο σκάνδαλο όμως είναι ότι ενώ ελέγχεται η περίοδος από το 2019 έως και το 2024, η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει εξαιρέσει τα έτη 2022 και 2023», υπογράμμισε ο κ. Σαλάτας και πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία μεροληπτεί υπέρ του κ. Σημανδράκου και της κυρίας Τυχεροπούλου που ήταν στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ τη συγκεκριμένη περίοδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωρίαση: 250.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν το «Φαινόμενο Ντόμινο» μιας νόσου που δεν σταματά στο δέρμα

Το σημάδι του Αλτσχάιμερ που μπορεί να εμφανιστεί 25 χρόνια πριν από τα κλασικά συμπτώματα

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό -Τα θέματα της ατζέντας

Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
10:23 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά της ΝΔ με 23,8%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Διευρύνεται η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων

Mικρές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά χωρίς ορατό...
10:09 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Διαγνώστηκε με κορονοϊό – Με τηλεδιάσκεψη το Υπουργικό Συμβούλιο

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθε...
10:05 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας – «Αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου»

Σημαντικό βήμα για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας πραγματοποιήθηκε τ...
09:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα η αποκάλυψη της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου: Το δεύτερο τετ-α-τετ Μητσοτάκη – Δένδια και τα μηνύματα

Μήνυμα ενότητας θέλουν να εκπέμψουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας μετά τους «τριγμούς»...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς