Επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι – Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) στο Μενίδι.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα με δύο άτομα να σταματήσει για έλεγχο. Όμως ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Μέσω της Λεωφόρου Κύμης μπήκε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα.

Στην συνέχεια η μοτοσικλέτα έπεσε στο οδόστρωμα μαζί με τους 2 αναβάτες χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Την στιγμή που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επιχειρούσαν να τους ακινητοποιήσουν ο ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να αντιστάθηκε και να έστριψε το χέρι του ενός. Τελικά και οι δύο (19 και 22 ετών) συνελήφθησαν τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για εξετάσεις στο νοσοκομείο μετέβη ο αστυνομικός.