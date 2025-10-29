Ο Νόρι απέκλεισε τον Αλκαράθ στον 1ο γύρο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο Νόρι απέκλεισε τον Αλκαράθ στον 1ο γύρο

Ο Κάμερον Νόρι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στον 1ο γύρο του τουρνουά στο Παρίσι.

Ο Βρετανός (Νο 31 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε τον Ισπανό και Νο 1 στον κόσμο, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή με 4-6, 6-3 και 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο. Από την πλευρά του ο Αλκαράθ έμπλεξε σε «περιπέτειες» όσον αφορά την πρωτιά στην κατάταξη στο τέλος της σεζόν, την οποία διεκδικεί πλέον ο Γιάνικ Σίνερ.

Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες κόντρα σε Νο 1 της κατάταξης, ο Νόρι έγινε ο πρώτος Βρετανός, μετά τον Ντάνι Έβανς (που νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2021 στο Μόντε Κάρλο), που φτάνει σε μια τόσο μεγάλη νίκη, ενώ πέρασε στους «16» σε Masters μετά από δύο χρόνια και τη Ρώμη του 2023. Επίσης σταμάτησε το εντυπωσιακό σερί του Αλκαράθ, που είχε 17 νίκες σε αγώνες Masters 1000.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωρίαση: 250.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν το «Φαινόμενο Ντόμινο» μιας νόσου που δεν σταματά στο δέρμα

Το σημάδι του Αλτσχάιμερ που μπορεί να εμφανιστεί 25 χρόνια πριν από τα κλασικά συμπτώματα

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό -Τα θέματα της ατζέντας

Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
08:19 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκό Άρσης Βαρών: 3 μετάλλια και 2 ρεκόρ Ευρώπης για τη Μαρία Στρατουδάκη

Νέα τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Στρατουδάκη που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλ...
02:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Με «παρέλαση» στη Βουδαπέστη το 2Χ2 των Πειραιωτών στο Champions League του πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση μέσα στη Βουδαπέστη για τη δεύτερη αγωνιστική ...
23:11 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Νίκησε και το άγχος με εξαιρετικούς Σορτς και Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την αμυντική του ταυτότητα στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο και χωρίς να αισ...
22:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας

Με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς