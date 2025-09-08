Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ 1-3: Κατέκτησε το US Open και την κορυφή του κόσμου

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το US Open με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας του Γιανίκ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4). Ο 22χρονος Ισπανός χρειάστηκε 2 ώρες και 42 λεπτά για να λυγίσει τον Ιταλό, σηκώνοντας για δεύτερη φορά το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη και πρώτη μετά το 2022. Με αυτή τη νίκη, ανέβηκε ξανά στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, εκθρονίζοντας τον μεγάλο του αντίπαλο.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε ως τιτανομαχία, αλλά ο Αλκαράθ την μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο. Παρότι έχασε το πρώτο του σετ στο φετινό τουρνουά, κατέκτησε το δεύτερο του Grand Slam μέσα στο 2025, μετά το Roland Garros, φτάνοντας τα έξι major τίτλους στην καριέρα του. Ο Ισπανός, διάδοχος του Ράφα Ναδάλ, έδειξε ξανά ότι είναι έτοιμος να κυριαρχήσει για χρόνια στο άθλημα.

Για να επιστρέψει στην κορυφή, ο Αλκαράθ υποχρέωσε τον Σίνερ στην πρώτη του ήττα σε hard court major μετά από 27 συνεχόμενες νίκες. Παράλληλα, αύξησε το μεταξύ τους head-to-head σε 10-5, δείχνοντας την κυριαρχία του στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, πανηγυρίζοντας έναν ακόμη ιστορικό θρίαμβο.