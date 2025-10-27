Πότε θα δούμε στον αέρα του ΑΝΤ1 την Κατερίνα Καραβάτου;

Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καραβάτου

Σε εντατικές επαφές με τη διοίκηση του ΑΝΤ1 βρίσκεται η Κατερίνα Καραβάτου με αντικείμενο την επιστροφή της στον αέρα του σταθμού.

Την περασμένη εβδομάδα η παρουσιάστρια συναντήθηκε με δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΝΤ1 για να συζητήσουν το πώς και πότε θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του καναλιού. Αρχικά ο σχεδιασμός του ΑΝΤ1 ήθελε την Κ. Καραβάτου να επιστρέφει στο β’ μισό της σεζόν, με πρεμιέρα μέσα στον Ιανουάριο ή στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να επισπευστεί το σχέδιο αυτό. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την Reallife, ενδέχεται η Κ. Καραβάτου να βγει στον αέρα εντός του 2025, αρκετά νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν. Στο τραπέζι παραμένει ως βασική σκέψη ένα νέο μαγκαζίνο, το οποίο θα μεταδίδεται στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου και θα βγαίνει στον αέρα μετά το δελτίο ειδήσεων των 12:30.

Μετά την πολύ καλή πορεία που διέγραψε στην πρωινή εκπομπή του καλοκαιριού, η Κ. Καραβάτου θεωρείται μια χρυσή εφεδρεία στο Μαρούσι που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθεί.

