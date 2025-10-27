Βραζιλία: Ο 18χρονος Έλληνας που δολοφονήθηκε ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο – «Θέλω να μείνω για πάντα στο νησί»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος, έπειτα από την δολοφονία του 18χρονου Θοδωρή Κατταβενού στη Βραζιλία. Ο ίδιος, έπεσε νεκρός όταν αδίστακτοι ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο που εργαζόταν, και τον σκότωσαν εν ψυχρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr, ο άτυχος 18χρονος είχε εκμυστηρευτεί πρόσφατα στον παππού του την επιθυμία του να επιστρέψει μόνιμα στο νησί. «Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», φέρεται να του είχε πει λίγες εβδομάδες πριν το μοιραίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τη στιγμή του τραγικού γεγονότος, η μητέρα του και η αδελφή του απουσίαζαν εκτός Βραζιλίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο οδυνηρή την είδηση για την οικογένεια, η οποία πληροφορήθηκε από μακριά την απώλεια του παιδιού της.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο πριν από μερικά χρόνια στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο πατέρας του Γιάννης, ήταν διασώστης με μόνιμη θέση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, αλλά μετανάστευσε από το νησί για να εργαστεί στη Βραζιλία.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, ήταν από τη Βραζιλία, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της οικογένειας για να φύγουν από τη χώρα μας και να εγκατασταθούν εκεί.

Τόσο ο πατέρας όσο και τα παιδιά, διατήρησαν στενές σχέσεις με την Ελλάδα και τους συγγενείς τους στη Ρόδο.

Ο 18χρονος νεαρός, αγαπούσε πολύ το χωριό του πατέρα του, τη Ψίνθο της Ρόδου και ονειρεύονταν να επιστρέψει μια μέρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Του άρεσε η ζωή στη Ρόδο και στο χωριό όπως είχε εκμυστηρευτεί στον παππού του, τον Θοδωρή Κατταβενό, στον οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία: «Τελειώνω το σχολείο σύντομα και θέλω να έρθω για πάντα και να μείνω στη Ρόδο».

Σπαρακτική ήταν και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που δεν εκτέλεσαν ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.

