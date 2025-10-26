Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα – Τον πυροβόλησαν ληστές στο εστιατόριο που εργαζόταν

Enikos Newsroom

διεθνή

δολοφονία Έλληνα στη Βραζιλία

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 18χρονο με καταγωγή από τη Ρόδο, σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων κακοποιών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και η είδηση συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος. Η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

δολοφονία Έλληνα στη Βραζιλία

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ τον 18χρονο, την ώρα που εργαζόταν, μόνο και μόνο για να κλέψουν τις εισπράξεις της ημέρας του μαγαζιού.

Την παραπάνω φωτογραφία δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό πριν από μερικές ώρες ο πατέρας του 18χρονου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το καλύτερο ψωμί για απώλεια βάρους; Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 5 κορυφαίες επιλογές αδυνατίσματος

SuperAgers: Το μυστικό πίσω από την εξαιρετική μνήμη στα 80+

Συντάξεις: Σε ποιες υπάρχουν προβλήματα στην απονομή και γιατί

Euronext: Αυτή είναι η πρόταση εξαγοράς- Ποια είναι τα οφέλη για ΕΧΑΕ και εισηγμένες

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS εκτόξευσε πίδακα προς τον ήλιο

Η νέα λειτουργία του Instagram σάς επιτρέπει να δείτε ξανά τα Reels που έχετε παρακολουθήσει
περισσότερα
15:22 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος...
14:38 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης

Την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρωθυπουργού σχολίασε ο Κώστα Τσουκαλάς, εκπρόσ...
14:30 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Γνωστοί στις αρχές οι δύο συλληφθέντες για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου – Ενοχλημένη η εισαγγελέας για τη «βιαστική αποκάλυψη» της εξέλιξης

Εξελίξεις στην υπόθεση της κλοπής κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρ...
13:39 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γολγοθάς για καρκινοπαθή – Δεν μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία της επειδή θεωρείται νεκρή από το κράτος

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα που δίνει μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος έμεινε χωρίς ιατρική ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς