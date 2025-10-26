Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα – Τον πυροβόλησαν ληστές στο εστιατόριο που εργαζόταν

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 18χρονο με καταγωγή από τη Ρόδο, σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων κακοποιών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και η είδηση συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος. Η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ τον 18χρονο, την ώρα που εργαζόταν, μόνο και μόνο για να κλέψουν τις εισπράξεις της ημέρας του μαγαζιού.

Την παραπάνω φωτογραφία δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό πριν από μερικές ώρες ο πατέρας του 18χρονου.