Βελόπουλος: «Ο πρωθυπουργός ή δεν καταλαβαίνει τι λέει ή θεωρεί τους Έλληνες ανόητους»

«Ο αμετανόητος και “ακατανόητος” πρωθυπουργός της χώρας, ο άνθρωπος που μέσα στο Μαξίμου “έστησε” το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητάει “κατανόηση” από τους Έλληνες που τους έκλεψε -μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες- το βιός και τον ιδρώτα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ο άνθρωπος ή δεν καταλαβαίνει τι λέει ή θεωρεί τους Έλληνες ανόητους…».

«Ο πρωθυπουργός που έλεγε “δεν θέλω εξορύξεις” πριν από δύο μόλις χρόνια είναι ο ίδιος πρωθυπουργός με αυτόν που σήμερα χαίρεται και επαίρεται για τις εξορύξεις που θα γίνουν νότια της Κρήτης; Η μικροψυχία Μητσοτάκη έγκειται στο γεγονός ότι δεν ζητάει συγνώμη για όσα έλεγε και έκανε πριν από λίγα χρόνια», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε άλλη δήλωσή του.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρει: «Η απορία μας βέβαια είναι γιατί δεν κάνει ανατολικά της Κρήτης έρευνες και το κυριότερο γιατί δεν μας λέει ποια είναι η συμφωνία με τη Chevron στη Βουλή των Ελλήνων».

 

12:46 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

