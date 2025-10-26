Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης

Enikos Newsroom

διεθνή

Κώστας Τσουκαλάς

Την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρωθυπουργού σχολίασε ο Κώστα Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Τσουκαλάς σε δήλωση του ανέφερε ότι «ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ.

Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις”, στο στόμα του πρωθυπουργού:

-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

-Που κομματικά στελέχη του, όπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».

«Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”. Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.

Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το καλύτερο ψωμί για απώλεια βάρους; Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 5 κορυφαίες επιλογές αδυνατίσματος

SuperAgers: Το μυστικό πίσω από την εξαιρετική μνήμη στα 80+

Συντάξεις: Σε ποιες υπάρχουν προβλήματα στην απονομή και γιατί

Euronext: Αυτή είναι η πρόταση εξαγοράς- Ποια είναι τα οφέλη για ΕΧΑΕ και εισηγμένες

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS εκτόξευσε πίδακα προς τον ήλιο

Η νέα λειτουργία του Instagram σάς επιτρέπει να δείτε ξανά τα Reels που έχετε παρακολουθήσει
περισσότερα
15:22 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος...
14:46 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα – Τον πυροβόλησαν ληστές στο εστιατόριο που εργαζόταν

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 18χρονο με καταγωγή από τη Ρόδο, σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου δι...
14:30 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Γνωστοί στις αρχές οι δύο συλληφθέντες για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου – Ενοχλημένη η εισαγγελέας για τη «βιαστική αποκάλυψη» της εξέλιξης

Εξελίξεις στην υπόθεση της κλοπής κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρ...
13:39 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γολγοθάς για καρκινοπαθή – Δεν μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία της επειδή θεωρείται νεκρή από το κράτος

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα που δίνει μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος έμεινε χωρίς ιατρική ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς