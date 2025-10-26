Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας με θύμα έναν οδηγό μηχανής – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας με θύμα έναν οδηγό μηχανής – ΦΩΤΟ

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας.

Σύμφωνα με το agrinionews, δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα αγροτικό. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής, ενώ ο άλλος τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο και συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 άνδρες, καθώς και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του αγροτικού είναι 49 ετών και κάτοικος Ερατεινής. Για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου.

Δείτε φωτογραφίες:

14:03 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

