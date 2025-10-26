Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία

Enikos Newsroom

διεθνή

PKK
Thaier Al-Sudan, Reuters

Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από την Τουρκία και τις μεταφέρει στο Βόρειο Ιράκ. Η κουρδική οργάνωση έκανε την ανακοίνωση στο όρος Καντίλ, επιχειρησιακή βάση του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ, δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία που δείχνει 25 αντάρτες – μεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες – που είχαν ήδη ταξιδέψει εκεί από την Τουρκία.

Παράλληλα, ζήτησε από την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να προωθήσει τη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, με την έκκληση του Τούρκου εθνικιστή ηγέτη και κυβερνητικού εταίρου, Ντεβλέτ Μπαχτσελί και τη θετική ανταπόκριση του φυλακισμένου αρχηγού του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Φωτογραφία Αρχείου (AP Photo/Bram Janssen, File)
Φωτογραφία Αρχείου (AP Photo/Bram Janssen, File)

Τον περασμένο Ιούλιο, η οργάνωση, έκαψε μερικά όπλα σε μια συμβολική πράξη καλής θέλησης.

Το ΡΚΚ εδώ και πολύ καιρό, τα τελευταία χρόνια, δεν είχε ένοπλη δράση εντός της Τουρκίας, προτού καν ο Οτσαλάν ζητήσει τη διάλυση της οργάνωσης. Τούρκοι αξιωματούχοι επίσης δήλωναν συνεχώς ότι “η τρομοκρατική δράση του ΡΚΚ εντός της Τουρκίας έχει τελειώσει”.

Η σημερινή ανακοίνωση του PKK επισφραγίζει κατά κάποιο τρόπο αυτήν τη πραγματικότητα, στέλνει ωστόσο σημαντικό πολιτικό μήνυμα.

Πηγή πληροφοριών: Reuters/ ERT

 

