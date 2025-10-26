Νένα Μεντή: «Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή και σκληρή – Δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου»

Στην πολυετή καριέρα της, στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο και στην τραγωδία των Τεμπών, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η σπουδαία ηθοποιός Νένα Μεντή, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

«Τα σίριαλ που έκανα και ήταν ωραία στην τηλεόραση και τα ευχαριστήθηκα ήταν οι κωμωδίες και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Έκανα δύο κωμωδίες, τις ‘Τρεις Χάριτες’ και το ‘Δις Εξαμαρτείν’, μετά έκανα άλλες πέντε που ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Δεν γίνεται για τα λεφτά και για να έρχεται ο κόσμος στο θέατρο, γιατί συνήθως κάνουμε τηλεόραση για να στηρίζουμε το θέατρο» ανέφερε η Νένα Μεντή.

Σχετικά με τα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο, η καταξιωμένη ηθοποιός είπε πως δεν έχει δεχτεί τέτοια συμπεριφορά, ωστόσο έχει δει γνωστούς ανθρώπους να φέρονται έτσι σε συναδέλφους της. «Είπα ‘ αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από την σκηνή’. Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν είναι να παίξουμε και του χρόνου εκεί… Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου».

«Αν ήταν θηλυκό με τσαγανό – εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία – τύχαινε μεγάλης εκτίμησης. Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή, σκληρή. Δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου», είπε η Νένα Μεντή και συμπλήρωσε: «Δεν είμαι η σπουδαιότερη ηθοποιός, είμαι μία ηθοποιός που αγαπά πολύ τη δουλειά της. Δύσκολος άνθρωπος δεν είμαι. Θα πω στον οποιονδήποτε, στο πρόσωπό του, αυτό που πιστεύω κι ας πληγωθεί, κι ας το συζητήσουμε. Κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη του άλλου, αυτό δεν το έχω. Μπορεί να είμαι πικρή και να έχω πικράνει ανθρώπους».

«Έχω τέτοια αυτοπεποίθηση στη σχέση μου με τη δουλειά μου, χωρίς να πουλάω μούρη ότι είμαι η καλύτερη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου δώσει κάτι ένας σκηνοθέτης στο θέατρο και να μην το βγάλω πέρα» πρόσθεσε η Νένα Μεντή.

Η ηθοποιός είπε ότι η Ελλάδα του σήμερα την απογοητεύει, ενώ για την τραγωδία των Τεμπών δήλωσε: «Τα Τέμπη έχουν πολύ πόνο, με νέους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα και μία εξουσία που αδιαφορεί και κουκουλώνει. Τρελαίνεσαι…». Όπως ανέφερε, ο εγγονός της είναι εκείνος που της δίνει ζωή και διάθεση για να υπάρχει, ενώ είπε πως είναι άνθρωπος που χαίρεται τη ζωή.