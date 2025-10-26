Φωτιά σε σπίτι στη Λαμία: Βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν ηλικιωμένη που κινδύνευε από τους καπνούς 

Φωτιά σε σπίτι στη Λαμία: Βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν ηλικιωμένη που κινδύνευε από τους καπνούς 

Παραλίγο να υπήρχε και δεύτερο θύμα στη φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην οδό Πάφου στη Λαμία, καθώς εκτός από τον άτυχο 53χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, μια ακόμη ηλικιωμένη, γειτόνισσά του, κινδύνευσε από τους καπνούς.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, η γυναίκα που διέμενε ακριβώς σε διπλανό σπίτι πάνω από τη φλεγόμενη οικία προσπάθησε να βγει μόνη της από το χώρο και περιφερόταν ζαλισμένη από τους καπνούς στη βεράντα του σπιτιού της.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας, που βρέθηκαν από τα πρώτα λεπτά στο σημείο και την απομάκρυναν, ενώ πυροσβέστες της έδωσαν μάσκα οξυγόνου για να μπορέσει να αναπνεύσει.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση της ηλικιωμένης γυναίκας:

@lamiareport.gr Αστυνομικοί διέσωσαν ηλικιωμένη που είχε εισπνεύσει καπνούς από πυρκαγιά σε διπλανό σπίτι στη Λαμία 👮‍♂️ #news #lamia #lr #police #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

