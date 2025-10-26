Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε πρωινές ώρες σε σπίτι στη Λαμία, στην οδό Παρνασσού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, δυστυχώς, ένα άνδρας γύρω στα 60 έχει εντοπιστεί νεκρός.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, σε περιοχή του δήμου Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, καπνοί από την πυρκαγιά είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.