Αναρωτιέται αν πρέπει να χωρίσει τον άνδρα της ύστερα από 35 χρόνια γάμου – «Από τότε που πήρε σύνταξη δεν κάνει τίποτα»

Μια γυναίκα βρίσκεται σε δίλημμα αφού παρατηρεί μία αδράνεια από τον άνδρα της, ο οποίος βγήκε στη σύνταξη πριν από έξι μήνες. Σε ανάρτησή της στον ιστότοπο Mumsnet, μίλησε για το γεγονός ότι ο άνδρας της δεν κάνει τίποτα για το σπίτι και αγνοεί κάθε της προτροπή – ακόμη και να κανονίσει μια απλή εκδρομή.

“Μπορεί κάποιες φορές να περνάμε καλά αλλά νιώθω πως εγώ κάνω τα πάντα. Μήπως είναι έτσι όλοι οι γάμοι;”, αναρωτιέται.

Η γυναίκα είναι στα πρόθυρα του διαζυγίου, αφού ο άνδρας της, μετά τη σύνταξη, έχει χάσει κάθε όρεξη για ζωή. Η 57χρονη γυναίκα εξήγησε στην ανάρτησή της πως, με τον άνδρα της, είναι παντρεμένη από τα 23 της και έχουν δύο παιδιά, 20 ετών.

Θα αργήσει να πάρει σύνταξη απ’ την μερικής απασχόλησης εργασία της, ενώ ο άνδρας της βγήκε στη σύνταξη πριν από έξι μήνες. Όπως εξηγεί, της παρέχει οικονομική ασφάλεια αλλά πολλές φορές αναρωτιέται αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να μείνει κοντά στον επί 35 χρόνια άνδρα της.

“Όταν φεύγει ανυπομονώ να μείνω μόνη μου”, εξομολογείται η γυναίκα. “Δεν έχουμε κάνει σεξ για σχεδόν 10 χρόνια. Έτσι είναι η ζωή για όλα τα παντρεμένα ζευγάρια;”

“Τον ξέρει όλος ο κόσμος, έχει πολλούς φίλους αλλά είναι τεμπέλης”, σημείωσε η γυναίκα. “Εδώ και 30 χρόνια μένουμε στο ίδιο σπίτι, γεμάτο υγρασία. Πίστευα ότι θα ασχοληθεί μετά τη σύνταξή του. Ούτε που το κοίταξε”, εξηγεί η γυναίκα. “Εκτός απ’ το μαγείρεμα, δεν κάνει απολύτως τίποτα”.

Η γυναίκα εξηγεί πως είναι υπεύθυνη για όλα. Ακόμη και μια εξόρμηση το περασμένο σαββατοκύριακο, εκείνη τη διοργάνωσε.

“Έχω αρχίσει ν’ αναρωτιέμαι τι προσφέρει”

“Έχω αρχίσει να υπολογίζω τι προσφέρει, πέρα απ’ τα χρήματα”, είπε η γυναίκα για τον άνδρα της. “Ο μισθός μου είναι πολύ χαμηλός. Δεν θα καταφέρω να πληρώσω σπίτι, εκτός αν παίρνω το μισό απ’ τη σύνταξή του”.

“Ούτε οι γονείς μου ήταν χαρούμενοι αλλά η μητέρα μου έμεινε στον γάμο”, συμπλήρωσε η γυναίκα. “Μήπως πρέπει να μείνω και εγώ;”. “Κάποιες στιγμές μας είναι ευτυχισμένες αλλά νιώθω ότι εγώ κάνω τα πάντα. Μήπως έτσι είναι όλοι οι μακροχρόνιοι γάμοι; Δεν θέλω να γνωρίσω κανέναν άλλον”.

“Τον αγαπάς;” τη ρώτησε ένας αναγνώστης. “Έχει χιούμορ;” “Σου αρέσει η παρέα του;” Πέρα από το σεξ (παρεμπιπτόντως, σε ενοχλεί;), υπάρχει τρυφερότητα μεταξύ σας; Είναι καλός μαζί σου;”.

“Μετά την μονοτονία του μακροχρόνιου γάμου πρέπει να κάνεις κάτι ξεχωριστό για να τα καταφέρετε. Είσαι σίγουρη ότι θα είναι καλύτερη η ζωή αν είσαι μόνη σου; Πώς θα ένιωθες αν έφευγες αύριο;” τη ρώτησε ένας άλλος.

“Εξαρτάται απ’ το τι θέλεις απ’ τη ζωή σου”, σημείωσε ένας άλλος. “Δεν ακούγεσαι και πολύ χαρούμενη τώρα. Θα ήσουν πιο ευτυχισμένη μόνη σου;”.

“Θα πρέπει να βρεις ένα σπίτι που να μπορείς να πληρώνεις. Πρέπει να υπολογίσεις το εισόδημά σου, τις αποταμιεύσεις και τη σύνταξή σου”. Μία ακόμη της έγραψε: “Ελπίζω να καταφέρω να βάλω κάτι στην άκρη, πριν αρχίσει ο άνδρας μου να γλυκοκοιτάζει τη σύνταξή μου”.

“Πράγματι, καταλαβαίνω πως είναι τεμπέλης. Ούτε και εγώ θα άντεχα αλλά δυστυχώς έχεις δουλειά μερικής απασχόλησης και χαμηλό μισθό – δεν μπορείς να φύγεις. Είσαι σε αδιέξοδο”, σχολίασε ένας αναγνώστης.