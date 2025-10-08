Βλέπει σπάνια τον σύζυγό της λόγω της «ανίκανης» πεθεράς της: «Είναι το αγκάθι στη σχέση μας»

Μία γυναίκα εξηγεί πως, ο άνδρας της δεν περνά καθόλου χρόνο στο σπίτι τους, επειδή πάντα τον χρειάζεται η μητέρα του. Εκμυστηρεύεται πως, δεν αντέχει να κάνει τα πάντα μόνη της.

Στην ανάρτησή της στο Reddit, η γυναίκα λέει για την πεθερά της πως είναι “εντελώς ανίκανη”.

“Η πεθερά μου είναι το πρόβλημα στον γάμο μου”

Έτσι, καταλήγει να μην βλέπει καθόλου τον άνδρα της, αφού εκτός από τις δουλειές του, αφιερώνει τον υπόλοιπο χρόνο να εξυπηρετεί την μητέρα του. Έτσι, εκτός από το πρόβλημα με την πεθερά της, η γυναίκα αντιμετωπίζει πρόβλημα και με τον άνδρα της.

Στην ανάρτησή της, εξηγεί πως οι γονείς του άνδρα της, πριν από χρόνια, κληρονόμησαν ένα αγρόκτημα, το οποίο είχε αναλάβει ο πεθερός της. Από τη στιγμή που τα πεθερικά της χώρισαν, το αγρόκτημα έμεινε στην πεθερά της.

“Η οποία είναι εντελώς ανίκανη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν ξέρει τι της γίνεται. Δεν νιώθω την παραμικρή ντροπή που μιλάω έτσι, γιατί είναι κακός άνθρωπος. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο ολόκληρο με τα κατορθώματά της. Με λίγα λόγια, είναι πολύ ανώριμη και εγωίστρια”. Ο άνδρας της έκανε αγροτικές δουλειές μέχρι τη στιγμή που παντρεύτηκε και έφυγε.

“Από εκείνη τη στιγμή, η πεθερά είναι το αγκάθι στη σχέση μας και, όσο περνούν τα χρόνια, όλο και χειροτερεύει”, σημειώνει.

“Τον εκμεταλλεύεται από κάθε άποψη”

“Ο άνδρας μου δουλεύει από τις 8 έως τις 8, σε διαφορετικές δουλειές και εκείνη έχει την απαίτηση, τουλάχιστον 3 ή 4 φορές την εβδομάδα, να πηγαίνει και να τη βοηθάει – ή μάλλον να κάνει τα πάντα εκείνος”, σημειώνει η γυναίκα.

“Επειδή είναι μηχανικός, τον φωνάζει να της διορθώσει την οποιαδήποτε βλάβη. Αν δεν είναι σε κάποια από τις δουλειές του, θα της διορθώνει κάτι στο σπίτι ή θα κάνει δουλειές στο κτήμα της. Αφιερώνει απίστευτο χρόνο να της κάνει δουλειές και ούτε που έχει προτείνει να τον πληρώσει”.

“Έτσι, δεν τον βλέπω σχεδόν καθόλου”, σημειώνει η γυναίκα.

“Έχουμε και ένα μικρό παιδί, το οποίο φροντίζω ολομόναχη – την ώρα που γυρίζει εκείνος, το παιδί έχει πέσει για ύπνο. Δεν λείπει μόνο σ’ εμένα, αλλά και στην κόρη μας. Ακόμη και όταν ο άνδρας της, είναι στο σπίτι, αναφέρει η γυναίκα, η πεθερά “παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και νιώθω πάντα τον φόβο ότι θα του ζητήσει να πάει από εκεί. Ακόμη και τα Σάββατα, όταν βγαίνουμε έξω, του τηλεφωνεί μέχρι και τέσσερις φορές”, αποκαλύπτει η γυναίκα.

“Πάντα θέλει να τον ρωτήσει κάτι για τον εξοπλισμό, για τις κατσαρόλες, για πράγματα που είναι κυριολεκτικά, δική της δουλειά”. Η γυναίκα εξομολογείται πως αισθάνεται εγκλωβισμένη.

“Σ’ αυτό το σημείο, δεν ξέρω τι να κάνω.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τσακωνόμαστε κάθε φορά. Δεν μπορώ να μην θυμώνω κάθε φορά που μου στέλνει μήνυμα πως, μετά τη δουλειά τον φωνάζει η μητέρα του – ουσιαστικά, κάθε βράδυ”. Με τον άνδρα της να κάνει δύο δουλειές και την πεθερά της να μεγαλώνει και να γίνεται πιο αδύναμη, η γυναίκα αγχώνεται πως η κατάσταση, όλο και θα χειροτερεύει.

“Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ της – δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω”, σημείωσε.

Οι αναγνώστες της ανάρτησης έγραψαν τη γνώμη τους και σημείωσαν πως πράγματι, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα – ή το ζευγάρι να χωρίσει. “Μάζεψε τα πράγματά του και ζήτησέ του να φύγει. Ας πάει να μείνει με την μαμά του”, έγραψε μία αναγνώστρια.

“Ή θα προσπαθήσει να είστε μαζί, θα πάτε σε σύμβουλο γάμου και θα κάνετε ουσιαστικές αλλαγές. Αν δεν προσπαθήσει, ήρθε η ώρα να χωρίσετε. Αν πάει στην μητέρα του, μην το σκεφτείς”.