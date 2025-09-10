Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο – «Είπε πως ήταν προκλητικό, δεν ήθελε να ξεφτιλιστεί ο γιος της»

Η πεθερά μιας γυναίκας, πέταξε το νυφικό της, λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο της. Τώρα η νύφη προσπαθεί να βρει τρόπο να πάρει πίσω το νυφικό της φόρεμα. Όπως είναι φυσικό, η σχέσης της με την πεθερά της, έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Reddit, η νύφη εξήγησε πως, η μητέρα του αρραβωνιαστικού της, ανέκαθεν ήταν ελεγκτική, αλλά, η τελευταία της ενέργεια, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

“Σε τρεις εβδομάδες θα παντρευτώ και γι’ αυτό, είχα το νυφικό μου κρεμασμένο στο σπίτι μας. Μία μέρα, επέστρεψα και κατάλαβα ότι έλειπε”, πληροφορεί. Αργότερα, η πεθερά της, ομολόγησε πως το είχε ξεφορτωθεί επειδή ήταν πολύ αποκαλυπτικό.

“Μας είπε ότι το χάρισε, επειδή ήταν ασέβεια για τον γιο της και δεν μπορούσε να τον αφήσει να ξεφτιλιστεί. Πάει, το έχασα το νυφικό”, εξηγεί η γυναίκα. Ο 29άχρονος αρραβωνιαστικός της, είναι έξαλλος και έχει σταματήσει να μιλάει στην μητέρα του. Εκείνη από την άλλη, δεν δείχνει να έχει καταλάβει το μέγεθος του λάθους της.

“Μην την αφήσεις να έρθει στον γάμο σας”

“Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η πεθερά μου δεν έχει σταματήσει να μας στέλνει μηνύματα, όπου μας λέει ότι αντιδρούμε υπερβολικά. Νιώθω ότι ζω έναν εφιάλτη”. Οι χρήστες στα σχόλια, συμβούλευσαν το ζευγάρι να κάνει καταγγελία γιατί είναι σοβαρό αδίκημα.

“Κάλεσε την αστυνομία και κάνε καταγγελία – έχει ομολογήσει”, τη συμβούλευσε ένας χρήστης. “Ανάλογα με την τιμή, επειδή ανάλογα με το φόρεμα, το πρόστιμο αυξάνεται”. “Ο αρραβωνιαστικός σου, πρέπει να αναγκάσει την μητέρα του να φέρει πίσω το φόρεμα, ή να μην της ξαναμιλήσει ποτέ. Ή αλλιώς, να σου δώσει τα μετρητά”, σημείωσε ένας άλλος. “Μετά, σταμάτα εντελώς να της μιλάς. Και φυσικά, μην της επιτρέψεις να έρθει στον γάμο σου”.