Εύβοια: 64χρονος κατέρρευσε ξαφνικά κατά διάρκεια εκδήλωσης έπειτα από ανακοπή που υπέστη

Θλίψη προκάλεσε στο χωριό Στρόπωνες της Εύβοιας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 64χρονος άνδρα, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο evima.gr, ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Στο σημείο βρισκόταν γιατρός, ο οποίος έσπευσε αμέσως να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Με τη βοήθεια απινιδωτή που πήρε από το ιατρείο του χωριού, κατάφερε να τον επαναφέρει στη ζωή, δίνοντάς του προσωρινά τις αισθήσεις του.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 64χρονο προς το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ωστόσο, στη διαδρομή υπέστη δεύτερη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χαλκίδας, ενώ για την ακριβή αιτία του θανάτου του θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός.