Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»

Η Δανάη Παππά, μίλησε στην κάμερα του Star, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στο Θέατρο Παλλάς για το μιούζικαλ ”Annie” που κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση με την μητέρα της.

Η Δανάη Παππά, η οποία υποδύεται την Γκρέις Φάρελ, τη γραμματέα του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, τόνισε αρχικά: «Δεν είχα ξανακάνει ποτέ συνέντευξη τύπου. Πολύ αγχωτική συνθήκη να κάθεσαι σε ένα τραπέζι τύπου μυστικό δείπνο με όλους τους συνεργάτες και μπροστά να είναι απλά κάμερες και άνθρωποι και να σε κοιτάνε και να περιμένουν κάτι να πεις. Δεν είχα προετοιμάσει τίποτα».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο μιούζικαλ και, μάλιστα, σε έναν ρόλο που της θυμίζει σε αρκετά σημεία τον εαυτό της. Κάνουν και οι δύο… γκάφες. «Η Γκρέις Φάρελ, δεν ξέρω, μου ακουμπάει πάρα πολύ σαν ρόλος και το έχουμε προσεγγίσει με έναν τρόπο με τη Θέμις που είναι και λίγο goofy, δηλαδή εκεί που είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί είναι η γραμματέας του Γουόρμπακς, και ξέρει ακριβώς το πρόγραμμα, ξαφνικά κάτι κάνει. Με τη μικρή, με την Άννι, της φεύγουν κάτι χαζομάρες και δείχνει και τη γλυκιά της πλευρά. Και σε σχέση με τον Γουόρμπακς, που είναι κρυφά ερωτευμένη, κάνει κάπως… Πώς κάνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι, που σκοντάφτουμε ή λέμε χαζομάρες και μετά λέμε “τι είπα;”. Εγώ είμαι ακριβώς αυτό το πράγμα!», δηλώνει με χαμόγελο.

«Έχω αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την Γκρέις. Όλη την ώρα κάνω γκάφες. Από το ότι χτυπάω όπου βρω, είμαι τρομερά ατσούμπαλη. Τρομερά… Χορεύτρια μετά σου λέει… ούτε καν!. Έχω παντού μελανιές, να φανταστείς. Παντού. Συνέχεια! Και δεν ξέρω πότε χτυπάω. Το ξεχνάω κιόλας. Και μετά, όταν νιώθω άβολα, πολλές φορές απλά δε θυμάμαι καν τι έχω πει», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»

Η ίδια μίλησε μεταξύ άλλων και για τη μητέρα της, η οποία συχνά αναφέρεται στις συνεντεύξεις της, με την ηθοποιό να εξομολογείται πως έχουν εξαιρετική σχέση. «Αυτό για το αν θα γίνω μάνα που δεν μου το λέει η μάνα μου και μου το λέει άλλος κόσμος… δεν ξέρω τι να πω! Είχε πολλή πλάκα γιατί είπα σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι αν η μάνα μου, που δεν μου κάνει τέτοια σχόλια, αλλά αν μου έκανε, θα έπεφτε βούρδουλας! Αυτή τη δήλωση έκανα. Και με παίρνει την επόμενη μέρα η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει “γιατί με παίρνουν όλοι και με ρωτάνε οι φίλοι μου άμα με χτυπάς” Και της λέω, ”είδες πόσο εύκολα μπορεί κάτι να παρερμηνευτεί;”», είπε.

«Έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι και workaholic και η μητέρα μου, όπως κι εγώ, δηλαδή το μήλο δεν έπεσε πολύ μακριά από τη μηλιά. Με έκανε πολύ μικρή, οπότε μεγαλώσαμε μαζί. Και ενώ στις αρχές ήταν δύσκολη η σχέση, γιατί ήταν κι εκείνη μικρή και δεν ήξερε τι να κάνει με ένα παιδί, με τα χρόνια κάπως άρχισα να την καταλαβαίνω περισσότερο και έχει αλλάξει πολύ η σχέση μας», δήλωσε.

Η προσωπική της εξέλιξη ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Η ψυχοθεραπεία, όμως, τη βοήθησε πολύ να βρει το σωστό μονοπάτι.

«Έχω κάνει ψυχοθεραπεία αρκετά χρόνια. Αυτή την περίοδο δεν κάνω, δεν προλαβαίνω, δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι με τις εμπειρίες μας γινόμαστε. Το θέμα είναι να έχεις την ηρεμία να δεις τα πράγματα καθαρά. Γιατί το να συμβεί ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή σου είναι πολύ σοβαρό, πολύ δύσκολο και στη διαχείρισή του. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις μετά. Το τραύμα εκεί είναι, εκεί θα παραμείνει. Αυτό που συνέβη δεν μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε πίσω και να διαγράψουμε τα τραύματά μας. Αλλά αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε τώρα», κατέληξε.