ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τα δύο αδέλφια, που θεωρούνται βασικά μέλη της οργάνωσης – 6 συνολικά οι προσωρινά κρατούμενοι

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν σήμερα προφυλακιστέοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων τoυ ΟΠΕΚΕΠΕ.

της Άννας Κανδύλη

Πρόκειται για δύο αδέλφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν έξι ακόμη κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που τους αποδίδεται ηγετικός ρόλος σε αυτήν.

Πλέον για την υπόθεση, μετά τις χθεσινές προφυλακίσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση είναι έξι.

Απολογείται η τρίτη ομάδα κατηγορουμένων

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν άλλοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της, κατά τη δικογραφία, ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Οι απολογίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Το Σάββατο προφυλακίστηκαν οι τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που είχε στόχο να παίρνει παρανόμωως επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δύο άτομα φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Συγγενική σχέση με τον -κατά τη δικογραφία- «αρχηγό», που απολογείται σήμερα φέρεται να έχει ο τρίτος προφυλακιστέος. Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε και για γυναίκα, 53 ετών, ενώ εκτός από την ίδια για την υπόθεση κατηγορούνται και οι δύο κόρες της, οι οποίες όμως έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Πολλοί από τους 37 κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν εν άγνοιά τους. Χαρακτηριστικά ήταν όσα υποστήριξε ένας εξ αυτών στην απολογία του: Μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 €. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν.

Eπίσης, κατηγορούμενη υποστήριξε ότι έχουν οικογενειακώς αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαν από έναν μεσίτη. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκε τη συμμετοχή, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διάσταση της απάτης. Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Με προσέγγισαν και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια, φέρεται να είπε στην απολογία του.

«Κλειδί» ο λογιστής

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο λογιστής ήταν το πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επαγγελματικές του γνώσεις αποδείχθηκαν προσοδοφόρες για τον ίδιο και μέλη του κυκλώματος καθώς ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο ίδιος, άλλωστε αν και λογιστής λάμβανε επιδοτήσεις σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά παρουσιάζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Μέλη του κυκλώματος ενοικίαζαν γη από τους εκμισθωτές – φαντάσματα και λάμβαναν επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τα αγροτεμάχια ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Μέλος του κυκλώματος που εμφανίζεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως οδηγός μεταφορικής, δήλωνε αναδρομικά ως ιδιοκτησία του καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χωρίς να προσκομίζει τίτλους κτήσης, αλλά λάμβανε επιδοτήσεις. Όταν ο λογιστής κατάλαβε ότι οι έλεγχοι πλησιάζουν, φαίνεται να τον συμβούλεψε να τις διαγράψει από το Ε9 του, δηλώνοντας «Λανθασμένη εισαγωγή οικοπέδου».

Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον εμπλεκόμενο λογιστή o οποίος πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για εγκληματική οργάνωση. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε λόγω των ευρημάτων που εντόπισαν οι αρχές σπίτι του καθώς βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς taxisnet. (ΕΦΕ). Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν στο σπίτι του 54χρονου είδη πολυτελείας γνωστών οίκων, μεταξύ άλλων πανάκριβα ρολόγια και τσάντες.

«Αρχηγός» με αγροτεμάχια στις πλημμυρισμένες εκτάσεις

Εξαψήφιες επιδοτήσεις καρπώνονταν τα υψηλόβαθμα μέλη του κυκλώματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ακόμα και αγροτεμάχια που είχαν πληγεί κατά τις κακοκαιρίες Daniel και Elias στη Θεσσαλία.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έλαβε το 2023, ενισχύσεις ύψους 26.000 ευρώ, ενώ το 2024 136.000 ευρώ, ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καθώς δήλωνε αγροτεμάχια στο Στεφανοβίκειο, δίπλα από τη λίμνη Κάρλα, που πλημμύρισε με τον Daniel.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από το 2018 φαίνεται να φουσκώνουν με ασύλληπτους ρυθμούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την τελευταία 7ετία μέλη του κυκλώματος του πίστωσαν συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανοδική πορεία παρουσιάζουν και οι λογαριασμοί της συζύγου του, που κατηγορείται ως υπαρχηγός. Από το 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ από τρίτους λογαριασμούς άνω των 340.000 ευρώ. Στον αρχηγό πιστώθηκαν περίπου 80.000 ευρώ. Ο πατέρας του αρχηγού, φέρεται πως μετέφερε πάνω από 180.000 ευρώ από τα μέλη προς τον γιο του, είτε μέσω τραπέζης είτε με μετρητά.