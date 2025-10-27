ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ντελιβεράς με τα 2.000 στρέμματα και ο πωλητής βενζινάδικου με τις 675.000 ευρώ επιδότηση

Η οδός Λόρδου Βύρωνα είναι ένα μικρό στενό σε μία συνοικία της δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκεί δήλωνε διεύθυνση κατοικίας ένας 53χρονος, ο οποίος μοναδική εργασία που είχε δηλώσει τα τελευταία χρόνια ήταν διανομέας. Ντελιβεράς δηλαδή. Αυτό που προξένησε εντύπωση είναι πως ο συγκεκριμένος δήλωσε στη φορολογική του δήλωση ότι τη διετία 2023 – 2024 ήταν ιδιοκτήτης 1.908 στρεμμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από το Κιλκίς, την Πέλλα, την Ήπειρο και τη Φθιώτιδα.

Είναι ο ίδιος ο οποίος δήλωσε ακόμη πως μίσθωσε την ίδια διετία 337 στρέμματα σε περιοχές του Κιλκίς. Ο συγκεκριμένος καταχώρησε στο Ε9 της φετινής φορολογικής του δήλωσης ακόμη 1.083 στρέμματα. Και πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο εισέπραξε ενισχύσεις περίπου 35.000 ευρώ. Κι όμως ποτέ δεν είχε στην ιδιοκτησία του ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της voria.gr, ο 53χρονος είναι ένας από τους συλληφθέντες του κυκλώματος που αποκαλύφτηκε από το τμήμα αντιμετώπισης οικονομικών εγκλημάτων της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο της έρευνας που ζήτησε η ευρωπαϊκή Εισαγγελία με επίκεντρο τη δράση ενός 38χρονου στα Γιαννιτσά. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο όνομα του ντελιβερά ήταν όλο το κόλπο που στήθηκε και εισπράχθηκαν εκατομμύρια ευρωπαϊκών ενισχύσεων χωρίς να καλλιεργηθεί ούτε ένα στρέμμα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι επικεφαλής του κυκλώματος εντόπιζαν εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί από κανέναν. Αυτές τις εκτάσεις τις δήλωναν ως ιδιοκτησίες τους διάφορα πρόσωπα, όπως ο ντελιβεράς. Πέντε ημέρες μετά την καταχώρηση των εκτάσεων στο Ε9 του, το διέγραφε με αιτιολογία «Λάθος καταχώρηση» και έτσι διασφάλιζε ότι δεν θα του έρθει να πληρώσει ΕΝΦΙΑ. Όμως με τον τρόπο αυτό έπαιρνε στα χέρια του ένα έγγραφο που ανέφερε ότι ήταν ιδιοκτήτης 1.908 στρεμμάτων. Παράλληλα δήλωνε ότι μίσθωνε εκτάσεις από πρόσωπα τα οποία ήταν σε αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή τα κατέγραφαν και λίγες ημέρες μετά τα διέγραφαν. Αυτά τα έγγραφα, των δηλώσεων, αρκούσαν για να γίνουν δεκτά από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να τρέξουν οι επιχορηγήσεις.

«Δεν γινόταν καμία απολύτως διασταύρωση», έλεγαν στη Voria.gr αγρότες που πληροφορήθηκαν με ποιόν τρόπο οι συγκεκριμένοι έστησαν το κόλπο των εικονικών δηλώσεων και ενισχύσεων. «Για ποιον λόγο δεν έγινε κανένας έλεγχος από τους υπαλλήλους που ενέκριναν τις επιδοτήσεις;», συμπλήρωναν. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των δηλώσεων «ακτημονικών» εκτάσεων, δηλαδή αυτών που διανέμει σε αγρότες η κάθε περιφέρεια. Σε όλες τις περιπτώσεις που καταγράφονται στη δικογραφία των Γιαννιτσών, οι εμπλεκόμενοι δήλωναν τέτοιες εκτάσεις. Και παρ’ ότι στον φάκελο της δήλωσης έπρεπε να συνυποβάλλεται μία βεβαίωση της περιφέρειας και μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, το μόνο έγγραφο που βρέθηκε σε αυτούς τους φακέλους, ήταν ένα λευκό χαρτί. Και παρ’ ότι για τις φετινές δηλώσεις από τα συγκεκριμένα πρόσωπα που συνελήφθησαν οι αιτήσεις των κενών φακέλων ακυρώθηκαν, τα προηγούμενα χρόνια μετατράπηκαν σε επιχορηγήσεις σε βάρος των πραγματικών αγροτών που καλλιεργούσαν χωράφια. «Ποιοι ήταν αυτοί οι υπάλληλοι, ποιά τα στελέχη του Οργανισμού τα οποία ενέκριναν αυτά τα δικαιολογητικά;», διερωτήθηκαν στη Voria.gr αγρότες οι οποίοι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς λόγω των εξελίξεων δεν εισπράττουν τις ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί και νόμιμα δικαιούνται.

Το… τζακ ποτ με τις αποζημιώσεις

Εκτός των παράνομων ενισχύσεων τις οποίες έλαβαν δηλώνοντας αγροτικές εκτάσεις που ποτέ δεν είχαν, μέλη του κυκλώματος που εισέπραττε τις παράνομες επιδοτήσεις πέτυχαν… διάνα όταν δήλωσαν εκτάσεις, που, χωρίς να γνωρίζουν, επλήγησαν από τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ελίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 48χρονου, ο οποίος δήλωνε καλλιεργητής βαμβακιού, όμως η μόνη επαγγελματική δραστηριότητα που είχε ποτέ καταχωρημένη στο σύστημα Εργάνη ήταν πωλητής σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε χωριό της Πέλλας. Ο συγκεκριμένος δήλωσε ότι έχει στην ιδιοκτησία του 1.183 στρέμματα σε διάφορες περιοχές της χώρες, μεταξύ των οποίων και 739 στη λίμνη Κάρλα. Οι εκτάσεις που καταγράφηκαν για το 2023 με αναδρομικές δηλώσεις διαγράφηκαν, όμως τα έγγραφα ήταν αρκετά για να εισπραχθούν οι ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 48χρονος τη διετία 2022 – 23 εισέπραξε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ενισχύσεις ύψους 52.000 ευρώ. Όμως τα έσοδα που δήλωσε στη φορολογική του δήλωση εκτοξεύονται στο ποσό των 657.000 ευρώ, τα οποία προήλθαν από αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από τις δύο θεομηνίες. Μάλιστα δήλωνε διεύθυνση το γραφείο του 38χρονου στα Γιαννιτσά.

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στο σύνολο των επιδοτήσεων που ερευνήθηκαν και εξακολουθούν να διερευνώνται, κανένας δεν εξέτασε τα δικαιολογητικά που τελικά δεν κατατέθηκαν από τους εμπλεκόμενους. Επίσης προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτεται από την έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ακολουθούσαν το σύστημα των εγγραφοδιαγραφών τεράστιων εκτάσεων στα Ε9 τους, χωρίς να υποψιαστεί κανείς τίποτε για τη μεθοδολογία αυτή. Θεωρείται βέβαιο ότι η έρευνα θα επεκταθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή εάν και υπάλληλοι είχαν συμμετοχή στο κόλπο που στήθηκε.