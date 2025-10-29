Επεισόδιο ενδοσχολικής βίας σε Λύκειο στην Ηγουμενίτσα – Στο νοσοκομείο ένας μαθητής

Επεισόδιο ενδοσχολικής βίας συνέβη το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας, με έναν μαθητή να μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ενός μαθητή της 1ης Λυκείου με τρεις συμμαθητές του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον μαθητή, ο οποίος έφερε τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι. Αρχικά, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη.