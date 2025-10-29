Στην Παρτιζάν ο Καλάθης

Στο Βελιγράδι μετακομίζει ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τη Μονακό και άμεσα ανακοινώθηκε από την Παρτιζάν, όπου θα… ξανασμίξει με τον άλλοτε προπονητή του στον Παναθηναϊκό,Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Έλληνας πλέι-μέικερ δεν βρισκόταν στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη για τη φετινή περίοδο και πλέον αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πριγκιπάτου μετά από ένα χρόνο. Η Παρτιζάν θα αποτελέσει τον πέμπτο σταθμό του έμπειρου γκαρντ στη Euroleague, μετά τον Παναθηναϊκό, τη Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό, καλούμενος να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματίας Κάρλικ Τζόουνς.

Ο Καλάθης μετράει συνολικά 371 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με 8,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της Euroleague σε ασίστ (2.130) και κλεψίματα (459), ενώ έχει κατακτήσει τον τίτλο με τον Παναθηναϊκό, το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ

