Γιώργος Ξυλούρης: Αιχμές του «Φραπέ» για την Τυχεροπούλου – «Είχαμε πάει για φαγητό στη Γλυφάδα, να δούμε πόσες φορές με πήρε εκείνη τηλέφωνο»

Για την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στο «Ράδιο Κρήτη» ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Ηρακλείου, Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Όπως είπε ο κ. Ξυλούρης, την ερχόμενη Τρίτη (4/11) αναμένεται να καταθέσει στην Εξεταστική της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «από εμένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει» και άφησε αιχμές πως είχε συχνή επικοινωνία και προσωπικές σχέσεις με την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ τόνισε ότι «παρακολούθησα πάρα πολύ καλά την κα Τυχεροπούλου και θα με παρακολουθήσει κι αυτή την Τρίτη. Θα γελάσουμε καλά». Στη συνέχεια τόνισε ότι με την κα Τυχεροπούλου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο είχαν φάει μαζί σε ταβέρνα στη Γλυφάδα.

«Με την κα Τυχεροπούλου πήγαμε και φάγαμε παρέα και με τον Σημανδράκο στη Γλυφάδα. Εκεί έμαθα ότι είναι vegan και δεν τρώει κρέας και της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα. Και ξαναπήγαμε και φάγαμε αρχές Σεπτέμβρη, ίδια παρέα. Να βγάλουμε πόσες φορές πήρε την κόρη μου, πόσες εμένα, πόσες φορές την πήρα εγώ» είπε ο Γιώργος Ξυλούρης.

Παραδέχτηκε ότι κάποια στιγμή τής είχε τηλεφωνήσει στο σπίτι της και ζήτησε να συνομιλήσουν, τηλεφώνημα στο οποίο απάντησαν τα παιδιά της. «Μου είπαν ότι λείπει και να την πάρω σε 10 λεπτά» υποστήριξε και είπε ότι ουδέποτε την απείλησε.

Σε ερώτηση γιατί επικοινωνούσαν, ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε ότι «προσπαθούσα να βρω μία λύση σε ένα πρόβλημα και εκείνη ήθελε κάτι άλλο», ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα.

Τόνισε ότι θα καταθέσει όλα τα στοιχεία για το τι συζητούσαν, όπως και τη μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον της στην Εξεταστική.

Όσον αφορά στις κατηγορίες που του αποδίδονται ότι εισέπραξε 12 εκατομμύρια ευρώ, προκαλεί όποιον έχει αυτά τα στοιχεία να τα δημοσιεύσει, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως ποτέ του δεν έλαβε αυτό το ποσό.

Τι απαντά για την Jaguar

Στη συνέχεια απάντησε και για τα όσα του καταλογίζουν για την ακριβή Jaguar.

«H άλλη είχε Porsche, Ferrari, εγώ Jaguar, θα πάρω και μία Rolls Royce τώρα. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα αγροτικό του ’94 στο όνομά μου και συγκεκριμένα Mazda και ένα άλλο άσπρο αγροτικό που οδηγώ. Υπήρχε και μία Jaguar, την οποία μου δώρισε φίλος μου από την Κόρινθο που την είχε 6-7 χρόνια στο υπόγειο» υποστήριξε ο Γιώργος Ξυλούρης και συνέχισε λέγοντας:

«Ήταν του ’99 μοντέλο, μου την χάρισε γιατί την είχε σε ακινησία και τη μεταβίβασα στην Ιταλία για 2.000 ευρώ. Την εκτελώνισα για ανταλλακτικά που την ήθελε ένας Έλληνας στην Ιταλία που έχει επίσης την ίδια αντίκα. Τρία αμάξια είχα στο όνομά μου, το ένα δεν υπάρχει, το έχω μεταβιβάσει»