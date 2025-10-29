ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Οι “κυβερνητικές πηγές” οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Οι “κυβερνητικές πηγές” οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του.

«Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας: Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση; Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία; Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα» τονίζεται στην ανακοίνωση.

14:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζια» ομερτά για να προστατεύσουν τους δικούς τους, «Φραπέδες» και «Χασάπηδες»

«Δυστυχώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτρο...
14:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κυβερνητικές πηγές: Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει...
13:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΠΑΣΟΚ: Συνειδητή επιλογή συγκάλυψης η μη άμεση κλήτευση Ξυλούρη και Σεμερτζίδου

«Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και της Πόπης Σεμερτζίδου, δ...
13:18 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις παρελάσεις: Η καλύτερη απάντηση των πολιτών – Γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα

«Οι πολίτες δίνουν την καλύτερη απάντηση και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια ...
