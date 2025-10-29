Κυβερνητικές πηγές: Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Στην αρχή, κατά το ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν αντισυνταγματική και την οποία μάλιστα στελέχη του «δεσμεύονταν» ότι θα καταργούσαν. Τώρα μαθαίνουμε, πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η τροπολογία τελικά ήταν αχρείαστη. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης σημασίας» σημειώνεται.

«Αδυνατούν, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σήμερα, να καταλάβουν ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία αντιμετωπίσθηκαν πολλά περισσότερα από ζητήματα φθορών, όπως οι άσχετες με τον σκοπό του μνημείου συγκεντρώσεις ή εικόνες, όπως η χθεσινή με τους οργανοπαίκτες στον ιερό αυτό χώρο, τους οποίους απομάκρυνε με πλήρη επαγγελματισμό η ΕΛ.ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, η τροπολογία ψηφίστηκε και τώρα εφαρμόζεται. Το αν κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει να συμβαδίζει με τις αυτονόητες επιδιώξεις της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών είναι άλλο ζήτημα και σίγουρα όχι δικό μας πρόβλημα» σχολιάζουν οι κυβερνητικές πηγές.

14:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

