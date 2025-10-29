Σκληρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση. Δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που είχε καθίσει πάνω στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνέχισε: «Ως δικηγόρος αγνοεί ότι ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 191Α προβλέπει ποινές φυλάκισης για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης εθνικής σημασίας».

«Τίποτα δεν άλλαξε με την τροπολογία πέραν της χορήγησης δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και ιδιωτών για την καθαριότητα και της αντισυνταγματικής απαγόρευσης συναθροίσεων στον χώρο μπροστά από το μνημείο. Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να “είναι όλοι στην ίδια σελίδα”, δηλαδή το Μαξίμου, ο Ν. Δένδιας και ο Μ. Χρυσοχοΐδης», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Σε σχέση με τον ισχυρισμό του ότι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μεγαλώνει η πίτα, τα σχόλια περιττεύουν. Η Ελλάδα το 2024 επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, πρώτη των πρώτων στο κόστος στέγασης και παραμένει ουραγός στην αγοραστική δύναμη των πολιτών», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται συνεχώς, οι κατασχέσεις λογαριασμών στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα, οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεονάσματα. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας και αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά, αναξιοπιστία και πελατειασμό», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Μαρινάκης: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε δια του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε νωρίτερα στις παρελάσεις τονίζοντας πως κάποιοι επένδυσαν σε προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε, δεδομένου ότι υπάρχουν δυο πράγματα που έχουν αλλάξει και ισχύουν διαφορετικά το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: το δόγμα του «να εφαρμόζεται ο νόμος» και το πού είναι η κοινωνία σήμερα. «Μεταπολιτευτικά η Ελλάδα καλλιέργησε μέσω του πολιτικού συστήματος και προσπάθησε να περάσει πολλούς μύθους. Ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από αυτήν τη διάθεση την επαναστατική και δήθεν προοδευτική. Πέρασαν τα χρόνια όμως, ο κόσμος κατάλαβε ότι όλα αυτά πήγαν πολύ πίσω την Ελλάδα. Άρα και η κοινωνία έχει μετατοπιστεί και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως κυβέρνηση και να μην κάνουμε πίσω σε καμία τέτοια πρωτοβουλία», είπε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Ένα από τα πιο υπερβολικά για τα οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση είναι ότι καλλιεργεί την τοξικότητα. Να θυμίσω είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε κατηγορηθεί ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα. Έχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές – και προσωπικά ο πρωθυπουργός – μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη. Έχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς. Έχουμε κατηγορηθεί από τον κ. Φάμελλο για τον θάνατο ενός ανθρώπου, η κ. Κωνσταντοπούλου έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού επειδή δούλευε κάποτε στον πρωθυπουργό. Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε».

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. «Όταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε δια του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθροιση είτε σπρέι είτε μπογιά είτε οτιδήποτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Αν υπήρχε, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.