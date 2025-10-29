Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε ξανά σε ισχύ μετά τις επιδρομές στη Γάζα

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας τέθηκε ξανά σε ισχύ, έπειτα από «μια σειρά σημαντικών επιθέσεων» που στόχευαν δεκάδες στόχους και μέλη της Χαμάς.

«Σύμφωνα με την οδηγία του πολιτικού κλιμακίου και ύστερα από μια σειρά επιθέσεων, στις οποίες επλήγησαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι, οι IDF ξεκίνησαν την ανανεωμένη εφαρμογή της εκεχειρίας, μετά την παραβίασή της από τη Χαμάς», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός αναφέρει ότι στοχοποίησε πάνω από 30 διοικητές της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα κατά τη διάρκεια των επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα απαντήσουν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της», προσθέτει ο στρατός.