Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά της ΝΔ με 23,8%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Διευρύνεται η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων

Mικρές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά χωρίς ορατό “αέρα νίκης”, το ΠΑΣΟΚ να κινείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό και τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων να διευρύνεται, αγγίζοντας πλέον σχεδόν το υψηλό 20% του εκλογικού σώματος, αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να καταγράφει συντριπτική φθορά, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου:

Νέα Δημοκρατία: Παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 23,8% (από 23,9%)

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Διατηρείται στη δεύτερη θέση με 13% (από 13,2%)

Ελληνική Λύση: Υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%)

ΚΚΕ: Μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%)

Πλεύση Ελευθερίας: Σημαντική μείωση στο 5,4% (από 6,4%), γεγονός που δείχνει απώλεια δυναμικής μετά την άνοδο του καλοκαιριού.

Τα μικρότερα κόμματα παρουσιάζουν διαφοροποιημένες τάσεις, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού.

Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι σταθερά στο 4%, ενώ η Φωνή Λογικής αυξάνεται στο 4% (από 3,5%). Το ΜέΡΑ25 κερδίζει οριακά έδαφος στο 3,5% (από 3,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%), αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη αποσυσπείρωση από το παραδοσιακό του ακροατήριο. Την ίδια στιγμή, η Νέα Αριστερά πέφτει στο 1,6% (από το 2%), ενώ η Νίκη βρίσκεται στο 1,2% (από 1,0%).

Το ποσοστό των «Άλλων κομμάτων» ανεβαίνει στο 9,2% (από 6,7%), και οι αναποφάσιστοι εκτινάσσονται στο 19,5% (από 17,9%), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της “γκρίζας ζώνης” και τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στο εκλογικό σώμα.

«Εκλογές ξανά» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Παρά την πολιτική κόπωση, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να προτιμά την επανάληψη της κάλπης από μια συνεργασία κομμάτων, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσπιστία απέναντι στη σταθερότητα των συνεργασιών.

Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να διεξαχθούν νέες εκλογές, έναντι του 22% που επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σενάριο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Υπερισχύει το «χάος» έναντι του Μητσοτάκη στο πολιτικό δίλημμα

Στο πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», το 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ένα 28% δηλώνει «Άλλο». Οι συχνότερες αναφορές στην κατηγορία «Άλλο» αφορούν προτάσεις όπως συνασπισμός κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Η κατανομή των απαντήσεων στην πίτα φανερώνει ότι η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας δεν πείθει πλέον αφού η πλειοψηφία αμφισβητεί την αποκλειστικότητα της σταθερότητας. Μάλιστα, το γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων επιλέγει το «Άλλο» δείχνει πως ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών έχει πιο μετριοπαθείς διαθέσεις, δεν εντάσσεται στα δύο άκρα του διλήμματος, και αναζητά διαφορετικές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης.

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», προηγείται η απάντηση «Κανέναν» με 32,3%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%.

Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,9%, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%. Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει 4,4%, ενώ πιο χαμηλά βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος (3,2%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,5%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,4%) και ο Δημήτρης Νατσιός (1,3%).

6 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν είδαν καμία βελτίωση στην οικονομία

Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% απαντά πως ούτε η οικονομία της χώρας, ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, ενώ το 21% θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας βελτιώθηκε, αλλά όχι η δική του οικονομική κατάσταση.

Μόνο το 14% δηλώνει ότι «και η οικονομία της χώρας και τα προσωπικά μου οικονομικά έχουν βελτιωθεί», ενώ μόλις το 4% απαντά πως η οικονομία της χώρας δεν βελτιώθηκε, αλλά τα προσωπικά του οικονομικά βελτιώθηκαν.

Αν τίθετο σήμερα το ιστορικό ερώτημα του Κωνσταντίνου Καραμανλή «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49%) θα απαντούσε πως «οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Ακολουθούν οι απαντήσεις «η εκλεγμένη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός» με 21%, και οι «Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι δανειστές» με 15%. Μόλις 8% εκτιμά ότι «η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματική διακυβέρνηση», το 6% κατηγορεί «τα μέσα ενημέρωσης και όσους τα ελέγχουν», ενώ μόλις 1% θεωρεί ότι «κυβερνά ο ελληνικός λαός».

Δείτε εδώ ολόκληρη τη δημοσκόπηση