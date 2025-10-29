Κίνα: Το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Σι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ αύριο στη Νότια Κορέα

Η Κίνα επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις δύο δυνάμεις.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν συνομιλίες “για τις διμερείς σχέσεις και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος”, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Κίνα δεν είχε μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή της συνάντησης αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ

