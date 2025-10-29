ΗΠΑ: Η Γερουσία βάζει τέλος στους δασμούς του Τραμπ κατά της Βραζιλίας

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, ενέκρινε την Τρίτη (28/10) νομοσχέδιο που ακυρώνει τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος της Βραζιλίας.

Η απόφαση της Γερουσίας ουσιαστικά ακυρώνει την «κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης» που είχε κηρύξει ο Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο, σε αντίποινα για τη δίωξη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου —το πρώτο από τρία που αναμένεται να εξεταστούν στη Γερουσία αυτή την εβδομάδα— εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία 52 υπέρ έναντι 48 κατά, με πέντε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να στηρίζουν τη ρύθμιση, παρακάμπτοντας τη γραμμή του κόμματος.

Ανάλογα νομοσχέδια για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ κατά του Καναδά και άλλων χωρών αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία τις επόμενες ημέρες.

Το νομοσχέδιο για τη Βραζιλία θα προωθηθεί τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία επίσης ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Εκεί, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα «παγώσει», καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επανειλημμένως μπλοκάρει αντίστοιχες προσπάθειες για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί πενθήμερη περιοδεία στην Ασία — με επισκέψεις στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα — και αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες σχετικά με το εμπόριο.

Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει ψευδείς δηλώσεις «έκτακτης ανάγκης» για να δικαιολογήσει τους δασμούς του, δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν συνεχώς το ζήτημα προς ψήφιση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά μέτρα του Αμερικανού προέδρου έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και πλήττουν τους Αμερικανούς καταναλωτές.

