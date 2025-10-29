ΗΠΑ: Η Γερουσία βάζει τέλος στους δασμούς του Τραμπ κατά της Βραζιλίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ Κογκρέσο

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, ενέκρινε την Τρίτη (28/10) νομοσχέδιο που ακυρώνει τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος της Βραζιλίας.

Η απόφαση της Γερουσίας ουσιαστικά ακυρώνει την «κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης» που είχε κηρύξει ο Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο, σε αντίποινα για τη δίωξη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου —το πρώτο από τρία που αναμένεται να εξεταστούν στη Γερουσία αυτή την εβδομάδα— εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία 52 υπέρ έναντι 48 κατά, με πέντε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να στηρίζουν τη ρύθμιση, παρακάμπτοντας τη γραμμή του κόμματος.

Ανάλογα νομοσχέδια για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ κατά του Καναδά και άλλων χωρών αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία τις επόμενες ημέρες.

Το νομοσχέδιο για τη Βραζιλία θα προωθηθεί τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία επίσης ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Εκεί, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα «παγώσει», καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επανειλημμένως μπλοκάρει αντίστοιχες προσπάθειες για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί πενθήμερη περιοδεία στην Ασία — με επισκέψεις στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα — και αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες σχετικά με το εμπόριο.

Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει ψευδείς δηλώσεις «έκτακτης ανάγκης» για να δικαιολογήσει τους δασμούς του, δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν συνεχώς το ζήτημα προς ψήφιση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά μέτρα του Αμερικανού προέδρου έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και πλήττουν τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:10 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας για τρίτη διαδοχική νύχτα, προκαλ...
00:40 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κυκλώνας Melissa: Μετά την Τζαμάικα κατευθύνεται προς την Κούβα – Yποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το μάτι του κυκλώνα Melissa πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακ...
00:10 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Φυλάκιση και πρόστιμα για δέκα κατηγορούμενους για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, ...
23:18 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα – Τα σχέδια για την επέκταση της «Κίτρινης Γραμμής»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίστασε αρχικά να εγκρίνει την επίθεση στην Γά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς