Δανάη Μιχαλάκη: «Θέλει δουλειά το ζευγάρι – Εγώ άθελα μου είχα πέσει πάνω στη μικρή»

Enikos Newsroom

Media

Δανάη Μιχαλάκη: «Θέλει δουλειά το ζευγάρι – Εγώ άθελα μου είχα πέσει πάνω στη μικρή»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» τη Δανάη Μιχαλάκη. Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ANT1 «Grand Hotel» μίλησε για το πώς βίωσε την περίοδο της εγκυμοσύνης και της γέννας.

Δανάη Μιχαλάκη για τον Γιώργο Παπαγεωργίου: «Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πώς θα συνεχίσω»

«Στην εγκυμοσύνη έβαλα 10 κιλά, δεν προσπάθησα να τα χάσω, έτρωγα πολύ στον θηλασμό. Είχα υποψιαστεί ότι είμαι έγκυος αλλά επειδή ο Γιώργος δεν ήταν στην Αθήνα. Στην αρχή της εγκυμοσύνης μου έκανα πολλούς εμετούς, έχασα πολλά γυρίσματα από την Παραλία, αλλά με στήριξε η παραγωγή της σειράς», ανέφερε μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός.

«Ήθελα να κάνω κορίτσι, μου αρέσουν οι φουστίτσες και τα φιογκάκια. Νιώθω ότι έχω καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια. Η μικρή μας ήρθε δύο εβδομάδες νωρίτερα από την τελική ημερομηνία. Είχα πονάκια, πήγα να με δει ο γυναικολόγος και τελικά γέννησα», τόνισε επίσης.

Στη συνέχεια, η Δανάη Μιχαλάκη εξομολογήθηκε πώς βιώνει τη μητρότητα στην καθημερινότητά της και πώς είναι η σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου μετά τον ερχομό της μικρής.

«Δεν μπορώ να σου περιγράφω όταν την πήρα στην αγκαλιά μου. Είχα και την ανυπομονησία να δω πώς είναι. Είναι μία στιγμή απερίγραπτη. Όταν πήγαμε με την μικρή στο σπίτι μετά το μαιευτήριο, δεν κοιμήθηκα για τρία βράδια, ήμουν συνεχώς από πάνω της. Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι, γιατί χάνονται όλες οι ισορροπίες, εγώ άθελα μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή. Επέλεξα να μείνω με τη μικρή για δύο χρόνια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:36 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Χατζημήτρος καλύπτει τον δολοφόνο του Πέτρου, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Γεμάτο αποκαλύψεις είναι το νέο επεισόδιο της σειράς του “Grand Hotel” σήμερα στις...
19:15 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Να μ’αγαπάς: Η Νικαίτη αποφασίζει να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
15:19 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Φάρμα: Ποιοι παίκτες πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” , ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη διάλυση...
14:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο

Επανασυνδέσεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς