Δανάη Μιχαλάκη για τον Γιώργο Παπαγεωργίου: «Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πώς θα συνεχίσω»

Με αφορμή την είσοδο στην καθημερινή σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η Δανάη Μιχαλάκη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου. Μεταξύ άλλων, δε, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση και την καθημερινότητα με τον σύντροφο της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Στο πλευρό σου έχεις τον υπερταλαντούχο Γιώργο Παπαγεωργίου. Πως είναι η καθημερινότητα για δυο ηθοποιούς μέσα στην ίδια οικογένεια;

Είναι όμορφο και δημιουργικό. Σίγουρα μιλάμε για τη δουλειά, ανταλλάσσουμε απόψεις, σχολιάζουμε πρόβες και γυρίσματα. Όμως στο σπίτι κυριαρχεί η μικρή. Δεν είμαστε το ζευγάρι που φέρνει συνέχεια τη δουλεία στο σπίτι. Είμαστε γονείς, σύντροφοι, συνεργάτες στη ζωή. Αυτό που μετράει είναι ότι υπάρχει αλληλοστήριξη.

Υπάρχει ανταγωνισμός;

Όχι, ποτέ. Αντίθετα, υπάρχει υπερηφάνεια. Χαίρομαι για κάθε του επιτυχία, όπως και εκείνος για εμένα. Είναι μεγάλη δύναμη να ξέρεις ότι ο άνθρωπος σου χαίρεται ειλικρινά για εσένα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη σχέση μας με ανταγωνισμό, δεν θα είχε κανένα νόημα.

Πως θα περιέγραφες τον Γιώργο με λίγες λέξεις;

Ο Γιώργος είναι το άστρο μου. Είναι το στήριγμα μου. Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πως θα συνεχίσω και όλα πήραν τον δρόμο τους. Από τότε όλα έγιναν πιο όμορφα. Είναι σύντροφος, φίλος, συνοδοιπόρος.