Δανάη Μιχαλάκη για τον Γιώργο Παπαγεωργίου: «Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πώς θα συνεχίσω»

Με αφορμή την είσοδο στην καθημερινή σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η Δανάη Μιχαλάκη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου. Μεταξύ άλλων, δε, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση και την καθημερινότητα με τον σύντροφο της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Δανάη Μιχαλάκη: Τα παιχνίδια με την κόρη της στην παιδική χαρά

Στο πλευρό σου έχεις τον υπερταλαντούχο Γιώργο Παπαγεωργίου. Πως είναι η καθημερινότητα για δυο ηθοποιούς μέσα στην ίδια οικογένεια;

Είναι όμορφο και δημιουργικό. Σίγουρα μιλάμε για τη δουλειά, ανταλλάσσουμε απόψεις, σχολιάζουμε πρόβες και γυρίσματα. Όμως στο σπίτι κυριαρχεί η μικρή. Δεν είμαστε το ζευγάρι που φέρνει συνέχεια τη δουλεία στο σπίτι. Είμαστε γονείς, σύντροφοι, συνεργάτες στη ζωή. Αυτό που μετράει είναι ότι υπάρχει αλληλοστήριξη.

Υπάρχει ανταγωνισμός;

Όχι, ποτέ. Αντίθετα, υπάρχει υπερηφάνεια. Χαίρομαι για κάθε του επιτυχία, όπως και εκείνος για εμένα. Είναι μεγάλη δύναμη να ξέρεις ότι ο άνθρωπος σου χαίρεται ειλικρινά για εσένα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη σχέση μας με ανταγωνισμό, δεν θα είχε κανένα νόημα.

Πως θα περιέγραφες τον Γιώργο με λίγες λέξεις;

Ο Γιώργος είναι το άστρο μου. Είναι το στήριγμα μου. Ήρθε στη ζωή μου σε μια στιγμή που δεν ήξερα πως θα συνεχίσω και όλα πήραν τον δρόμο τους. Από τότε όλα έγιναν πιο όμορφα. Είναι σύντροφος, φίλος, συνοδοιπόρος.

03:30 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλίας Μαμαλάκης για τον χώρο της γαστρονομίας: «Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός – Μερικοί ήθελαν απλώς να κάνουν τη φιγούρα τους»

Ο αγαπημένος σεφ, Ηλίας Μαμαλάκης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ και άνοιξε τ...
18:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Χρανιώτης: «Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω να προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου»

Σε μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη ...
17:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Η νέα οικογενειακή φωτογραφία που «έκλεψε» καρδιές

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτ...
14:22 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Σχέδια για κοινή δημόσια εμφάνιση με τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Συνομιλίες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη σταδιακή δημόσια επανένω...
