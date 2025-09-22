Αλίκη Κατσαβού: «Αν δεν υπήρχε παιδί δεν θα παντρευόμουν τον Κώστα Βουτσά»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Αλίκη Κατσαβού στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η χήρα του αείμνηστου Κώστα Βουτσά κλήθηκε να δώσει απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στο παρελθόν για τη σχέση με τον αγαπημένο σταρ αλλά και για την περιουσία του.

Όταν αποφασίσατε να παντρευτείτε και να κάνετε τον Φοίβο, δέχτηκες και πολλά αρνητικά σχόλια.

Υπερτερούσε η αγάπη έναντι της λάσπης. Δεχτήκαμε λάσπη, αλλά δεν δώσαμε σημασία. Η αγάπη του κόσμου μέχρι σήμερα είναι τεράστια. Με σταματούν στο δρόμο, καμαρώνουν το παιδί που μεγαλώνει, μου λένε πόσο μοιάζει του Κώστα. Να σου πω και το άλλο, δεν θα τον παντρευόμουν εάν δεν υπήρχε το παιδί. Δεν ονειρευόμουν, δεν είχα φιλοδοξία να γίνω κυρία Βουτσά.

Εγώ έζησα έναν έρωτα, ο οποίος έδωσε καρπό: τον Φοίβο. Και τότε αποφάσισα να παντρευτώ. Ο Κώστας μού έλεγε από την αρχή να παντρευτούμε. Εγώ από την αρχή έλεγα «αν μείνω έγκυος, ναι». Δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι εγώ θέλω να πάρω κάτι από τη δόξα του Κώστα. Απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το επώνυμο του πουθενά. Εγώ ήμουν, παρέμεινα και είμαι η Αλίκη Κατσαβού. Έχω του πατέρα μου το επώνυμο. Τον Κώστα τον έχω στην καρδιά μου, όχι στην ταυτότητα.

Τι απαντάς σε αυτούς που λένε ότι «είναι η χήρα του Βουτσά, άρα έχει περιουσία, έχει ποσοστά από τα πνευματικά δικαιώματα στις ταινίες του».

Απαντώ ότι κάθε άλλο παρά πλούσια είμαι, όμως ζω μια αξιοπρεπή ζωή με το παιδί μου. Όλα τα άλλα αφορούμε εμένα και κλείνουν μέσα από την πόρτα. Δουλεύω ασταμάτητα, δημιουργώ και είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτά που πετυχαίνω μέχρι τώρα.