Αλίκη Κατσαβού: «Αν δεν υπήρχε παιδί δεν θα παντρευόμουν τον Κώστα Βουτσά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αλίκη Κατσαβού

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Αλίκη Κατσαβού στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η χήρα του αείμνηστου Κώστα Βουτσά κλήθηκε να δώσει απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στο παρελθόν για τη σχέση με τον αγαπημένο σταρ αλλά και για την περιουσία του.

Αλίκη Κατσαβού: «Ο Φοίβος δεν θέλει να βλέπει τις ταινίες του μπαμπά του, στεναχωριέται»

Όταν αποφασίσατε να παντρευτείτε και να κάνετε τον Φοίβο, δέχτηκες και πολλά αρνητικά σχόλια.

Υπερτερούσε η αγάπη έναντι της λάσπης. Δεχτήκαμε λάσπη, αλλά δεν δώσαμε σημασία. Η αγάπη του κόσμου μέχρι σήμερα είναι τεράστια. Με σταματούν στο δρόμο, καμαρώνουν το παιδί που μεγαλώνει, μου λένε πόσο μοιάζει του Κώστα. Να σου πω και το άλλο, δεν θα τον παντρευόμουν εάν δεν υπήρχε το παιδί. Δεν ονειρευόμουν, δεν είχα φιλοδοξία να γίνω κυρία Βουτσά.

Εγώ έζησα έναν έρωτα, ο οποίος έδωσε καρπό: τον Φοίβο. Και τότε αποφάσισα να παντρευτώ. Ο Κώστας μού έλεγε από την αρχή να παντρευτούμε. Εγώ από την αρχή έλεγα «αν μείνω έγκυος, ναι». Δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι εγώ θέλω να πάρω κάτι από τη δόξα του Κώστα. Απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το επώνυμο του πουθενά. Εγώ ήμουν, παρέμεινα και είμαι η Αλίκη Κατσαβού. Έχω του πατέρα μου το επώνυμο. Τον Κώστα τον έχω στην καρδιά μου, όχι στην ταυτότητα.

Τι απαντάς σε αυτούς που λένε ότι «είναι η χήρα του Βουτσά, άρα έχει περιουσία, έχει ποσοστά από τα πνευματικά δικαιώματα στις ταινίες του».

Απαντώ ότι κάθε άλλο παρά πλούσια είμαι, όμως ζω μια αξιοπρεπή ζωή με το παιδί μου. Όλα τα άλλα αφορούμε εμένα και κλείνουν μέσα από την πόρτα. Δουλεύω ασταμάτητα, δημιουργώ και είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτά που πετυχαίνω μέχρι τώρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
18:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Χρανιώτης: «Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω να προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου»

Σε μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη ...
17:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Η νέα οικογενειακή φωτογραφία που «έκλεψε» καρδιές

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτ...
14:22 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Σχέδια για κοινή δημόσια εμφάνιση με τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Συνομιλίες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη σταδιακή δημόσια επανένω...
13:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν γνώρισα τον Μπρούνο Τσερέλα έπαθα… πλάκα – Αναρωτιόμουν αν είμαστε σαν λαός, Κατίνες»

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον σύντροφο της Αθηνάς Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα, η Σίσσυ Χ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος