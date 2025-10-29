Λαζαρίδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική θα έρθουν και αυτοί που υποδεικνύει η αντιπολίτευση ως «γαλάζιες ακρίδες»

Για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάσταση στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι ουσιαστικό. Ακόμη και η κυρία Τυχεροπούλου που ήρθε την περασμένη Πέμπτη δεν μας είπε κάτι καινούργιο παρά το γεγονός ότι πιέστηκε από εμένα πάρα πολύ να μας πει ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Δεν μας είπε απολύτως τίποτα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Και συνέχισε: «Μιλάμε για μία υπόθεση που έχει την διαχρονικότητα της και βεβαίως είναι διακομματική με προβλήματα. Έχουμε ένα σύνολο 650.000 ανθρώπων που αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις έναν τόσο μεγάλο αριθμό θα υπάρχουν και παραβατικοί. Όμως άλλο είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε να προσπαθεί να επιλύσει αυτή η κυβέρνηση στέλνοντας πολλούς από αυτούς μέσα από διασταυρωτικούς ελέγχους στην ελληνική Δικαιοσύνη από το ΄19 και μετά πολύ πριν δηλαδή συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (…). Άλλο λοιπόν αυτό και άλλο το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο ή οι ‘γαλάζιες ακρίδες’. (…) Εμείς έχουμε πει ότι όλοι θα έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή και αυτούς που υποδεικνύουν ως ‘γαλάζιες ακρίδες’ τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Αναφορικά με τον κατάλογο των μαρτύρων στην Εξεταστική ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι «εμείς ως κυβέρνηση το όλα στο φως το εννοούμε. Είδατε ότι έχουμε πει ότι προφανώς στην επικαιροποίηση που θα γίνει την άλλη Παρασκευή μετά την κατάθεση του κ. Βορίδη θα είναι όλα τα ονόματα, αυτά τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο ‘φραπές’, ο ‘χασάπης’, η κυρία Σεμερτζίδου μαζί με και με κορυφαία στελέχη και φίλους και συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μπουνάκης, το ΚΥΔ του οποίου δήλωνε απέραντες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα ή του κ. Αντωνόπουλου πρώην γραμματέα της Επιτροπής στο Ηράκλειο και επίσης φίλου και στενού συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μόσχου Κορασίδη ο οποίος διαδραματίζει διαχρονικά ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε αγροτικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Και βεβαίως θα έρθουν και οι υπουργοί, θα έρθει ο κ. Μυλωνάκης, θα έρθει ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Μπρατάκος και σήμερα ο κ. Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας άνοιξε ένα θέμα για τον κ. Σκέρτσο αναφορικά με αυτά που είπε σε ένα συνέδριο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε ανοιχτοί».

«Υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών; Για παράδειγμα η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που άλλες χρονιές είχε δοθεί αυτές τις ημέρες πριν δηλαδή την 26η Οκτωβρίου; Ναι η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν. Ο στόχος όμως είναι να μπορέσουμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το σχέδιο δράσης 2 το οποίο θα εγκριθεί θεωρώ δεδομένο στις αρχές Νοεμβρίου. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αν δεν γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διαφορετικά θα έχουμε ξαφνικό θάνατο με ό,τι αυτό συνεπάγεται», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Επομένως η κυβέρνηση κάνει όλα αυτά τα οποία οφείλει να κάνει σε συνέχεια ενεργειών που προφανώς έπρεπε να είχαν γίνει και άλλες πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά αυτά τα 6,5 χρόνια. (…) Ούτως ώστε πραγματικά από του χρόνου και μετά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα», υπογράμμισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.